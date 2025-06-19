美暫觀望按兵不動 看伊朗是否放棄核子計畫

ＣＮＮ十八日引述知情人士報導，美國總統川普正在斟酌是否加入以色列攻擊伊朗，包括動用碉堡剋星炸彈襲擊地下核子設施。川普政府高層也已展開討論，評估如何在避免捲入全面戰爭情況下攻擊這些目標。

消息人士說，儘管川普傾向接受以色列總理內唐亞胡等人的觀點，認為唯有美國才能果斷終結伊朗核子野心，但川普誓言要避免對外衝突，對於是否出手仍抱持高度戒心。

兩名歐洲外交官表示，部分美國盟邦上周末收到消息，川普政府打算先觀察以色列打擊伊朗核子計畫第一周取得的進展，再決定是否動用美軍力量介入。

外交官員指出，他們十八日與美國盟友通話時，美方尚未明確表態傾向採取哪一種行動。知情人士告訴ＣＮＮ，川普已審閱攻擊伊朗計畫，但目前按兵不動，觀望德黑蘭是否會讓步，放棄其核子計畫。

ＣＮＮ指出，川普雖保留各種行動選項，但盟邦仍呼籲美國不要動手，理由包括伊朗可能試圖封鎖荷莫茲海峽，以及美國發動任何打擊後，伊朗可能加速研發核武。伊朗已誓言，如果美軍加入以色列攻擊，就將進行報復。

川普的顧問透露，川普近日反覆思考一個關鍵問題，若美國投下碉堡剋星炸彈，是否真能摧毀伊朗福爾多地下核子設施？雖然國防部官員表示對這種炸彈有信心，但川普對行動能否成功仍抱持疑慮，這也是他尚未下令動手的原因之一。

美國官員表示，川普希望確保這類攻擊確有必要，不會讓美國捲入一場曠日廢時的中東戰爭。

此外，美國一出手，伊朗恐回擊美國在中東使館與軍事基地，美國勢必回應，將捲入更深的區域衝突。

川普還面臨內部壓力。川普競選時宣稱要擺脫海外糾葛，部分支持者擔憂他會背棄此一承諾。這場激烈爭論在網路上、保守派媒體及國會山莊展開。川普的死忠支持者、喬治亞州共和黨眾議員格林就說，參加以伊戰爭就不是「美國優先」。

儘管川普尚未下定決心，美國仍增派福特號航艦打擊群前往鄰近中東地區，將是第三艘前往當地的美軍航艦。美國航艦卡爾文森號已在波斯灣，尼米茲號則航向中東。