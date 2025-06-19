俄國警告：若伊朗核電廠遇襲 恐成車諾比式大災難
伊朗由俄國建造的布什爾核電廠今天傳出遭到以色列襲擊，俄羅斯國營核子企業（Rosatom）執行長李卡契夫警告，以軍攻擊這座核電廠恐導致「車諾比式大災難」。
路透社報導，1位以色列軍方發言人稍早表示，以國擊中伊朗布什爾（Bushehr）核電廠，但1名以軍官員隨後稱前述聲明是「錯誤的」，並指他無法證實或否認位於波斯灣（Persian Gulf）的布什爾核電廠是否遇襲。
布什爾核電廠由俄羅斯建造，是伊朗唯一在營運的核電廠。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天凌晨告訴記者，以色列已承諾俄方，在布什爾核電廠建造更多核設施的俄國工人安全無虞，即使以國試圖以武力打擊伊朗的核能力。
李卡契夫（Alexei Likhachev）今天警告，布什爾核電廠周邊情勢充滿風險。
國營的俄羅斯新聞社（RIA）引述李卡契夫說：「如果正在運轉的第1座（核能）機組遇襲，將發生堪比車諾比（Chernobyl）的大災難。」
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