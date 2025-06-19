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與伊朗空戰邁入第7天 以總理：必消除核子、彈道飛彈威脅

中央社／ 以色列俾什巴／德黑蘭19日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。圖／路透社
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。圖／路透社

中東夙敵以色列伊朗空戰進入第7天。以色列總理內唐亞胡今天矢言「消除」伊朗構成的核子和彈道飛彈威脅。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在南部城巿俾什巴（Beersheba）告訴記者：「我們致力於信守摧毀核威脅的承諾、針對以色列的核滅絕威脅。」伊朗今天的飛彈攻勢擊中當地一間醫院。

內唐亞胡強調：「我們有雙重目標：核子和彈道飛彈。我們要將它們消除，正在完成消除這些威脅的過桯中。」

與此同時，伊朗憲法監護委員會（GuardianCouncil）今天對美國提出警告，強調以任何方式支持以色列而進行干預，都會遭到「嚴厲回應」。

伊朗國營電視台引述憲法監護委員會聲明報導：「可恥的美國政府及其愚蠢總統必須清楚知道，如果他們犯下對伊斯蘭教的伊朗採取行動的錯誤，他們將會面臨來自伊朗伊斯蘭共和國嚴厲的回應。」

彈道飛彈 內唐亞胡 伊朗 以色列

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