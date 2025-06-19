聽新聞
0:00 / 0:00
與伊朗空戰邁入第7天 以總理：必消除核子、彈道飛彈威脅
中東夙敵以色列和伊朗空戰進入第7天。以色列總理內唐亞胡今天矢言「消除」伊朗構成的核子和彈道飛彈威脅。
法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在南部城巿俾什巴（Beersheba）告訴記者：「我們致力於信守摧毀核威脅的承諾、針對以色列的核滅絕威脅。」伊朗今天的飛彈攻勢擊中當地一間醫院。
內唐亞胡強調：「我們有雙重目標：核子和彈道飛彈。我們要將它們消除，正在完成消除這些威脅的過桯中。」
與此同時，伊朗憲法監護委員會（GuardianCouncil）今天對美國提出警告，強調以任何方式支持以色列而進行干預，都會遭到「嚴厲回應」。
伊朗國營電視台引述憲法監護委員會聲明報導：「可恥的美國政府及其愚蠢總統必須清楚知道，如果他們犯下對伊斯蘭教的伊朗採取行動的錯誤，他們將會面臨來自伊朗伊斯蘭共和國嚴厲的回應。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言