無需美國幫手！專家揭以國「軍事實力」：能獨自摧毀伊朗核設施

雖然現在全世界都在等待美國總統川普決定是否要與以色列聯手，攻擊伊朗的核設施，但有些專家認為，以色列自己就能完成這項任務。

彭博資訊報導，為了擊破關鍵的福爾多（Fordow）地下鈾濃縮設施，以色列軍隊被認為缺少了美軍所擁有的重型炸彈和B-2隱形轟炸機，但以色列國安顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）本周在一次電台採訪中卻表示，以色列可以，也將獨自完成這一任務。

一些外部專家對此表示認同，其中一人就是華盛頓科學與國際安全研究所創辦人兼所長亞布萊特（David Albright）。

他本周在被「Tablet」雜誌問到以色列是否能獨自完成此一目標時表示：「是的，我認為可以。他們可以在突擊行動時炸毀它。他們可以破壞天花板或設施的支撐結構，讓進入設施變得非常困難。事實上，如果要花好幾個月才能夠進入設施，那就已經等於是摧毀了它。因為等到能夠進入時，大部分的離心機可能都已經損壞。」

他提到的突擊行動也是其他專家的關注點，包括中東研究所（Middle East Institute）政策副所長波拉克（Kenneth Pollack）。他們提到以軍去年9月在敘利亞前總統阿塞德被趕下台前在該國展開的一次行動。那場突襲行動直到四個月後才對外公開。

以軍發言人當時在對外公開時表示，120名特種部隊隊員在數十架戰機的掩護下，深入敘利亞境內進行突襲，並摧毀了位於山中的他們所稱伊朗飛彈生產基地。這場突襲行動後來在以色列內部受到包括總理內唐亞胡在內的普遍讚揚，並被建議可做為攻擊福爾多核設施的樣板。

除了透過突擊行動外，還有另一種可能性是先摧毀福爾多周邊的伊朗防空系統，如此一來以軍戰機便可攜帶炸彈對該設施進行多次打擊，最終將能擊穿該設施。

彭博分析師認為，就算美國選擇不介入衝突，以色列仍可能選擇發動高風險地面行動，突破並從內部摧毀福爾多核設施，即便這類行動將面臨巨大挑戰。