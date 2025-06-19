快訊

無需美國幫手！專家揭以國「軍事實力」：能獨自摧毀伊朗核設施

亮槍拒捕衝撞2偵防車！台中警晚間追捕BMW男 嚇壞附近居民

446戶摸黑！北市松山區晚間停電原因曝光 台電搶修估這時復電

曾批以色列如納粹 陸駐大阪總領事遭嗆「可恥」

中央社／ 東京19日專電
大陸駐大阪總領事薛劍。圖／新華社
大陸駐大阪總領事薛劍。圖／新華社

以色列伊朗持續交戰，大陸駐大阪總領事薛劍14日在社群平台發文，將以色列視為二次世界大戰時屠殺猶太人的納粹德國。以色列駐日大使柯恩（Gilad Cohen）今天發文譴責薛劍的行為不僅可恥，也很危險。

日本產經新聞報導，薛劍14日在社群平台X發文，將納粹德國國旗與以色列國旗並排製表指出，「納粹（1933-1945年）屠殺猶太人；以色列（1948-）是猶太人屠殺（他人）」。薛劍進一步表示，「對納粹德國而言，美國是敵國；對以色列而言，美國是提款機（ATM）」。

薛劍批評以色列「自認是特別神聖的民族」、「很多國力投入軍隊」、「漠視國際法」、「陸續開墾所占領的土地」。

以色列駐日大使柯恩今天在社群平台X發文反駁薛劍的說法。柯恩表示，「其（薛劍）行為不僅可恥，而且是反猶太主義式的，很危險，是對屠殺記憶的一種侮辱」。

柯恩強調，「以色列是為了避免伊朗侵略，在防衛自己的國家」。他譴責伊朗公然威脅，還揚言要動用核武殲滅以色列。

柯恩還指出，「不容許有人在日本做出反猶太主義或搧動的行為」，呼籲日本外務省（外交部）應採取迅速且堅決的應處。

納粹 猶太 日本 德國 屠殺 大阪 伊朗 以色列

延伸閱讀

狠批哈米尼獨裁！以防長談醫院遇襲：伊朗最高領袖「不能繼續存在」

從緊密盟友變成動武死敵 以色列、伊朗關係惡化全因一事

以伊衝突升溫 大陸急撤1600名在伊朗公民

以伊砲火不停！以色列證交所門口慘變廢墟 玻璃碎滿地畫面曝

相關新聞

狠批哈米尼獨裁！以防長談醫院遇襲：伊朗最高領袖「不能繼續存在」

美國CNN報導，以色列南部貝爾謝巴的索羅卡醫療中心遭遇伊朗飛彈襲擊後，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，...

物資搬空、瑞士外交官住宅遇襲 央視記者嘆：德黑蘭已無安全地方

以色列突襲伊朗後，兩方連日互攻，以色列更大舉空襲伊朗首都德黑蘭。央視記者在17日（周二）的報導更指...

與伊朗空戰邁入第7天 以總理：必消除核子、彈道飛彈威脅

中東夙敵以色列和伊朗空戰進入第7天。以色列總理內唐亞胡今天矢言「消除」伊朗構成的核子和彈道飛彈威脅

無需美國幫手！專家揭以國「軍事實力」：能獨自摧毀伊朗核設施

雖然現在全世界都在等待美國總統川普決定是否要與以色列聯手，攻擊伊朗的核設施，但有些專家認為，以色列自己就能完成這項任務。

曾批以色列如納粹 陸駐大阪總領事遭嗆「可恥」

以色列與伊朗持續交戰，大陸駐大阪總領事薛劍14日在社群平台發文，將以色列視為二次世界大戰時屠殺猶太人的納粹德國。以色列駐...

烽火中的伊朗：政府封網限速 民眾自救互助

在伊朗的許多地區，互聯網連接受到嚴重限制，甚至完全中斷。自周二（6月17日）以來，外界與伊朗民眾的溝通明顯受阻。通過手機或座機直接撥打電話，也並不總是能夠接通。．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。