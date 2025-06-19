快訊

446戶摸黑！北市松山區晚間停電原因曝光 台電搶修估這時復電

聽新聞
0:00 / 0:00

狠批哈米尼獨裁！以防長談醫院遇襲：伊朗最高領袖「不能繼續存在」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以色列南部貝爾謝巴的索羅卡醫療中心一棟大樓19日遭遇伊朗飛彈襲擊。（美聯社）
以色列南部貝爾謝巴的索羅卡醫療中心一棟大樓19日遭遇伊朗飛彈襲擊。（美聯社）

美國CNN報導，以色列南部貝爾謝巴的索羅卡醫療中心遭遇伊朗飛彈襲擊後，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，不能允許伊朗最高領袖哈米尼「繼續存在」。

卡茲在也遭伊朗襲擊的特拉維夫郊區荷隆市對記者發表談話，他將哈米尼比喻為前納粹德國獨裁者希特勒。他說：「像哈米尼這樣的獨裁者，領導像伊朗這樣的國家，他的目標是摧毀以色列。他不能再繼續存在。」

卡茲甚至補充：「哈米尼是現代希特勒。」

索羅卡醫療中心19日稍早遭伊朗飛彈襲擊，造成數十人受傷。伊朗表示，他們的攻擊目標是索羅卡醫療中心附近的指揮和控制中心。

CNN指出，以色列表示，上周襲擊伊朗是為了防止伊朗打造核武。然而，卡茲等以色列領袖一系列言論表明，以國目標可能不僅止於此。

飛彈 納粹 德國 希特勒 國防部 伊朗 以色列

延伸閱讀

「哈米尼政權正崩潰」 伊朗流亡王儲稱籲人民起義

以色列對伊朗的戰爭 要如何收場？

流亡王儲向伊朗民眾喊話：政權正崩潰 起義時刻到來

美股早盤接近平盤！投資人關注以伊情勢和Fed稍晚利率決策

相關新聞

狠批哈米尼獨裁！以防長談醫院遇襲：伊朗最高領袖「不能繼續存在」

美國CNN報導，以色列南部貝爾謝巴的索羅卡醫療中心遭遇伊朗飛彈襲擊後，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，...

物資搬空、瑞士外交官住宅遇襲 央視記者嘆：德黑蘭已無安全地方

以色列突襲伊朗後，兩方連日互攻，以色列更大舉空襲伊朗首都德黑蘭。央視記者在17日（周二）的報導更指...

與伊朗空戰邁入第7天 以總理：必消除核子、彈道飛彈威脅

中東夙敵以色列和伊朗空戰進入第7天。以色列總理內唐亞胡今天矢言「消除」伊朗構成的核子和彈道飛彈威脅

無需美國幫手！專家揭以國「軍事實力」：能獨自摧毀伊朗核設施

雖然現在全世界都在等待美國總統川普決定是否要與以色列聯手，攻擊伊朗的核設施，但有些專家認為，以色列自己就能完成這項任務。

曾批以色列如納粹 陸駐大阪總領事遭嗆「可恥」

以色列與伊朗持續交戰，大陸駐大阪總領事薛劍14日在社群平台發文，將以色列視為二次世界大戰時屠殺猶太人的納粹德國。以色列駐...

烽火中的伊朗：政府封網限速 民眾自救互助

在伊朗的許多地區，互聯網連接受到嚴重限制，甚至完全中斷。自周二（6月17日）以來，外界與伊朗民眾的溝通明顯受阻。通過手機或座機直接撥打電話，也並不總是能夠接通。．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。