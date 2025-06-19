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狠批哈米尼獨裁！以防長談醫院遇襲：伊朗最高領袖「不能繼續存在」
美國CNN報導，以色列南部貝爾謝巴的索羅卡醫療中心遭遇伊朗飛彈襲擊後，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，不能允許伊朗最高領袖哈米尼「繼續存在」。
卡茲在也遭伊朗襲擊的特拉維夫郊區荷隆市對記者發表談話，他將哈米尼比喻為前納粹德國獨裁者希特勒。他說：「像哈米尼這樣的獨裁者，領導像伊朗這樣的國家，他的目標是摧毀以色列。他不能再繼續存在。」
卡茲甚至補充：「哈米尼是現代希特勒。」
索羅卡醫療中心19日稍早遭伊朗飛彈襲擊，造成數十人受傷。伊朗表示，他們的攻擊目標是索羅卡醫療中心附近的指揮和控制中心。
CNN指出，以色列表示，上周襲擊伊朗是為了防止伊朗打造核武。然而，卡茲等以色列領袖一系列言論表明，以國目標可能不僅止於此。
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