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以色列持續空襲 伊朗將與法德英、歐盟核子會談

中央社／ 布魯塞爾／安卡拉19日綜合外電報導

以色列持續空襲伊朗同時，伊朗國營媒體今天報導，伊朗外交部長阿拉奇明天將在日內瓦與法國德國英國外長以及歐洲聯盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）舉行核子會談。

美聯社報導，國營伊朗通訊社（IRNA）報導，阿拉奇（Abbas Araqchi）將前往日內瓦，出席明天這項會談。

法新社引述歐洲外交官報導，法德英外長及卡拉斯將與阿拉奇舉行核子會談。

伊朗因核計畫面臨以色列持續轟炸，並以飛彈回敬之際，歐洲國家呼籲緩和情勢。

與此同時，美國總統川普警告，他正考慮對伊朗核設施採取軍事行動。

法國、德國、英國和歐盟都是2015年伊朗核子協議締約方，川普首度執政期間退出這項協議，導致協議停擺。

卡拉斯堅稱，外交手段才是確保伊朗不發展核彈最好的途徑。

土耳其外交消息人士透露，阿拉奇21日將出席在伊斯坦堡舉行的伊斯蘭合作組織（Organisation of IslamicCooperation）會議。

路透社報導，消息人士指出，以色列近日襲擊伊朗，可望成為伊斯蘭合作組織第51屆外交部長理事會特別會議的焦點。以方行動包括今天攻擊阿拉克（Arak）的洪達卜（Khondab）核設施。

消息人士指出，土耳其外長費丹（Hakan Fidan）在這項兩天會議開幕致詞時，預料將呼籲在中東各地出現破壞穩定行動的情況下，穆斯林國家應該團結一致，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）也將出席會議致詞。

擁有57個成員的伊斯蘭合作組織長期以來一直是穆斯林國家政治和外交的重要平台。

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