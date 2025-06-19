烽火中的伊朗：政府封網限速 民眾自救互助

（德國之聲中文網）在伊朗的許多地區，網路連接受到嚴重限制，甚至完全中斷。自周二（6月17日）以來，外界與伊朗民眾的溝通明顯受阻。通過手機或座機直接撥打電話，也並不總是能夠接通。

以色列軍隊於6月13日對伊朗發動了一次大規模攻擊，旨在摧毀伊朗的核項目。作為回應，伊朗發射了多枚火箭彈，襲擊了多個以色列城市。

網路上出現了大量來自伊朗的影片，記錄了被轟炸地點的慘狀。許多伊朗網民將當前局勢稱作「戰爭狀態」，他們無視當局發布的安全警告——因為政府無力保護民眾。伊朗既沒有防空避難所，也缺乏預警系統。大量民眾已經離開首都德黑蘭。

伊朗紀錄片導演兼劇場攝影師普裡亞·努裡（Pouria Nouri）仍留在德黑蘭，他在周三早上發給德國之聲的電子郵件中介紹，當地網路連接很不穩定，經常無法使用。「我們生活在一種類似全面戰爭的狀態中。城裡仍然有許多老年人和殘障人士。」普裡亞補充道：「在南部的貧困社區，仍然有許多人在外奔波上班。爆炸聲晝夜不停地在城市中回響。軍事基地和戰略基礎設施正遭到轟炸，平民傷亡人數還在不斷上升。」

目前很難聯系到伊朗當地人。身在海外的伊朗網路安全和數字法律專家阿米爾·拉希迪（Amir Rashidi）在接受德國之聲采訪時表示：「（伊朗）安全機構將網路視為敵對工具，因此對其進行限速，企圖加以控制。」

「在伊朗，網路常常被描繪成西方的間諜工具，」拉希迪補充道：「但恰恰在此刻，國內民眾非常迫切地需要網路，尤其是作為一種溝通手段，用以彼此保持聯系，了解他人的狀況。他們需要獲得訊息，想要知道在當前局勢下應該注意些什麼。然而，當局卻反其道而行之，進一步收緊了網路訪問權限。」

民間互幫互助

拉希迪多年來一直致力於數字權利以及在數字空間中保護公民社會。他指出網路對伊朗民眾的重要性以及各種可能性：「我們看到，一些伊朗的初創企業已經開始提供免費服務，比如幫助人們在德黑蘭以外尋找住所，或是分享有關VPN的使用訊息˙，以便人們至少還能看到新聞。」

還有少數網路用戶仍活躍在X平台上，比如攝影師兼旅行作家佩曼·亞茲達尼（Peyman Yazdani），他們發表如下帖文，試圖幫助海外伊朗人：「如果您身在國外，而您的父母住在德黑蘭，需要一些日常用品，或者需要有人前去探望，請給我們發一條私訊。我們可以幫忙采購或上門探訪。」

還有人自發組織順風車服務，幫助那些想要離開首都的人。 一些醫生則在Instagram上公布了自己的電話號碼，提供醫療諮詢、開具處方，或是告知哪些德黑蘭的藥店有特定藥品的庫存。

消防員們在值班站所拍下自拍，並將照片發布在網上，以表明他們仍在堅守崗位，讓民眾安心：「我們會留在這裡」。截至目前，網上尚未出現任何「打砸搶燒」或街頭騷亂的畫面。

與此同時，網路上也流傳著一些虛假訊息。有傳言稱，WhatsApp和Instagram等應用程序受到以色列的控制。「還有人推薦看似無害的應用，聲稱可以借此使用星鏈（Starlink）服務，」拉希迪接著指出：「實際上，想使用星鏈必須配備衛星天線才能接入。而現在流傳的這些應用，很可能是用於監視用戶的危險工具。」

伊朗政府面臨前所未有的挑戰

奧地利維也納大學政治傳播研究小組的高級研究員侯賽因·克爾馬尼（Hossein Kermani）向德國之聲介紹：「當前伊朗數字空間的局勢，與以往安全機構所面對的危機情形不可同日而語，比如過去那些反復爆發的全國性抗議活動。」

克爾馬尼的研究領域包括數字空間中的政治傳播以及專制背景下的計算機操控式宣傳。他在今年出版的著作《伊朗的推特行動主義》（Twitter Activism in Iran）中，分析了像伊朗這樣的威權國家中推特行動主義的各種形式。

「與過去那些由國內發起的抗議活動不同，當前我們看到的是一場跨國危機——一場與外部敵人的對抗。對於安全機構而言，這是一種截然不同的局勢。現在的問題不再是如何控制本國民眾，而是如何應對外部威脅。」克爾馬尼補充說：「伊朗政權在鎮壓抗議和民主運動方面積累了多年經驗，但面對這種外部沖突，它卻明顯缺乏應對能力。安全機構顯得手足無措，似乎仍處在震驚之中。」

網路上充斥著大量無法核實的訊息，比如有傳言稱伊朗伊斯蘭共和國的宗教和政治領袖，甚至其他高級官員已離開該國。與此同時，政權支持者也在散布宣傳影片，試圖淡化以色列軍隊的大規模攻擊。在這類宣傳中，阿裡·拉埃菲普爾（Ali Akbar Raefipour）扮演著重要角色。他是一位知名的宗教布道者，以鼓吹陰謀論和宣揚嚴格道德規範而聞名。

「這些影片主要是面向體制的支持者，目的在於強化他們的信念與忠誠。」克爾馬尼分析道：「伊朗政權現在所傳播的，是一些精心策劃的虛假訊息，試圖營造出自身依然強大的假象，借此在心理上操控社會，防止其支持者背離體制。」

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