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物資搬空、瑞士外交官住宅遇襲 央視記者嘆：德黑蘭已無安全地方

香港01／ 撰文：朱加樟
圖為德黑蘭一處遭以色列空襲。法新社
圖為德黑蘭一處遭以色列空襲。法新社

以色列突襲伊朗後，兩方連日互攻，以色列更大舉空襲伊朗首都德黑蘭。央視記者在17日（周二）的報導更指，「目前德黑蘭已經沒有安全的地方了」。

據該央視記者報導，自己原來在德黑蘭所住的飯店幾乎都已經空了，這是因為日前附近遭到襲擊，所以住客都已撤離。

報導指，大量的人都在撤出德黑蘭，在16日，一名瑞士外交官的住宅遭到了襲擊，所幸他不在家，但這也從一定程度上說明目前德黑蘭已經沒有安全的地方了。街上人很少，車也很少，汽車在排隊加油，很多店鋪已經關門了。

當地居民表示要盡快搭車出境，目前有些商店水、擦手紙這些物資已經被搶購一空。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

伊朗 以色列

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