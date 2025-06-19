物資搬空、瑞士外交官住宅遇襲 央視記者嘆：德黑蘭已無安全地方
以色列突襲伊朗後，兩方連日互攻，以色列更大舉空襲伊朗首都德黑蘭。央視記者在17日（周二）的報導更指，「目前德黑蘭已經沒有安全的地方了」。
據該央視記者報導，自己原來在德黑蘭所住的飯店幾乎都已經空了，這是因為日前附近遭到襲擊，所以住客都已撤離。
報導指，大量的人都在撤出德黑蘭，在16日，一名瑞士外交官的住宅遭到了襲擊，所幸他不在家，但這也從一定程度上說明目前德黑蘭已經沒有安全的地方了。街上人很少，車也很少，汽車在排隊加油，很多店鋪已經關門了。
當地居民表示要盡快搭車出境，目前有些商店水、擦手紙這些物資已經被搶購一空。
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文章授權轉載自《香港01》
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