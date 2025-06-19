快訊

女逛完Outlet搭北捷回家 圓山站閘門前喊「心臟好痛」倒地不治

以伊衝突升溫！急熱線普亭 習近平4點主張曝光

獨／台灣學術圈也受害！聯手勒索軟體NOVA 陸國家級駭客入侵這大學

聽新聞
0:00 / 0:00

窗戶炸碎漫濃煙...醫院遭嚴重破壞 以防長下令：加強打擊伊朗

中央社／ 耶路撒冷19日綜合外電報導
伊朗1枚飛彈今天擊中以色列南部1座醫院並造成嚴重破壞後，以國總理內唐亞胡警告伊朗將為此「付出沉重代價」，以國國防部長卡茲已下令「加強打擊」伊朗。圖／新華社
伊朗1枚飛彈今天擊中以色列南部1座醫院並造成嚴重破壞後，以國總理內唐亞胡警告伊朗將為此「付出沉重代價」，以國國防部長卡茲已下令「加強打擊」伊朗。圖／新華社

伊朗1枚飛彈今天擊中以色列南部1座醫院並造成嚴重破壞後，以國總理內唐亞胡警告伊朗將為此「付出沉重代價」，以國國防部長卡茲已下令「加強打擊」伊朗。

法新社報導，以國總理內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）在社群平台X發文：「今天上午，伊朗的恐怖獨裁者對位於俾什巴（Beer Sheva）的索羅卡醫院（Soroka Hospital）及以色列中部的平民發射飛彈，我們將使德黑蘭暴君付出沉重代價。」

以國國防部長卡茲（Israel Katz）談到，伊朗轟炸醫院是最嚴重的戰爭罪行之一，伊朗最高領導人哈米尼（Ali Khamenei）將因此受到究責。卡茲並說，他與總理已下令軍方「加強空襲伊朗戰略目標以及（伊朗首都）德黑蘭的電力基礎設施」，以消除對以色列的威脅，並撼動伊朗現行政權。

美聯社報導，伊朗1枚飛彈今天稍早擊中以色列南部主要醫院索羅卡醫院；根據院方，襲擊造成多人受傷及「嚴重破壞」；病患也自醫院疏散。以國媒體播放了醫院窗戶被炸碎、濃煙滾滾的畫面。

另一方面，以色列軍方今天宣布，以軍對伊朗發動夜襲期間擊中位於阿拉克（Arak）的1座「閒置核子反應爐」，且再次攻擊伊朗納坦茲（Natanz）核設施。

以色列軍方聲明指出：「擊中伊朗阿拉克地區的核子反應爐，包反應爐核心密封結構，這是鈽生產過程中的關鍵組件。」

聲明提到，空襲當地是為了「防止反應爐重啟、用於發展核武」。

聲明還說，以色列空軍擊中納坦茲地區1處核武發展設施。

伊朗外交部副部長加里巴巴迪（KazemGharibabadi）今天則警告美國，不要透過介入戰爭支持盟友以色列；他並說，伊朗已做好準備，在戰事升級的情況下採取必要手段教訓入侵者，同時捍衛國家安全和國家利益。

加里巴巴迪說：「我軍決策者自然會考慮所有必要選項。」

空襲 核武 戰爭 德黑蘭 國防部 內唐亞胡 伊朗 以色列

延伸閱讀

以伊衝突升溫 大陸急撤1600名在伊朗公民

伊朗政府垮台...恐逾2千萬人逃難！美智庫：二戰來最大難民潮

美伊密會前兆？伊朗總統專機悄抵阿曼 軍事媒體揭3可能

以伊交火 德總理語出驚人：感謝以色列為西方做骯髒事

相關新聞

美恐參戰大規模轟炸伊朗？專家曝最壞後果：付沉重代價

美國政治新聞網站Politico 18日報導，7位外交與國際事務專家分析，若美國轟炸伊朗，可能會有什麼結果。

伊朗政府垮台...恐逾2千萬人逃難！美智庫：二戰來最大難民潮

經濟學人18日報導，以伊開戰邁入第七天，以色列軍方預計再空襲伊朗至少一周，戰事可能演變為中東地區大規模衝突，鄰國紛紛憂心...

窗戶炸碎漫濃煙...醫院遭嚴重破壞 以防長下令：加強打擊伊朗

伊朗1枚飛彈今天擊中以色列南部1座醫院並造成嚴重破壞後，以國總理內唐亞胡警告伊朗將為此「付出沉重代價」，以國國防部長卡茲...

以伊衝突升溫！急熱線普亭 習近平4點主張曝光

新華社19日晚間報導，6月19日下午，大陸國家主席習近平同俄羅斯總統普亭通電話，重點就中東局勢交換意見。

從緊密盟友變成動武死敵 以色列、伊朗關係惡化全因一事

以色列6月13日突襲伊朗，導致中東緊張局勢急劇升溫。以伊兩國如今已成為國際政治中最緊張、最敵對國家之一。然而，這兩個死敵曾經也曾是盟友關係...

以伊衝突升溫 大陸急撤1600名在伊朗公民

以伊衝突升溫，中國外交部今天表示，已有1600多名中國公民從伊朗撤離，數百名中國公民從以色列撤離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。