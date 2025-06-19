窗戶炸碎漫濃煙...醫院遭嚴重破壞 以防長下令：加強打擊伊朗

伊朗1枚飛彈今天擊中以色列南部1座醫院並造成嚴重破壞後，以國總理內唐亞胡警告伊朗將為此「付出沉重代價」，以國國防部長卡茲已下令「加強打擊」伊朗。

法新社報導，以國總理內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）在社群平台X發文：「今天上午，伊朗的恐怖獨裁者對位於俾什巴（Beer Sheva）的索羅卡醫院（Soroka Hospital）及以色列中部的平民發射飛彈，我們將使德黑蘭暴君付出沉重代價。」

以國國防部長卡茲（Israel Katz）談到，伊朗轟炸醫院是最嚴重的戰爭罪行之一，伊朗最高領導人哈米尼（Ali Khamenei）將因此受到究責。卡茲並說，他與總理已下令軍方「加強空襲伊朗戰略目標以及（伊朗首都）德黑蘭的電力基礎設施」，以消除對以色列的威脅，並撼動伊朗現行政權。

美聯社報導，伊朗1枚飛彈今天稍早擊中以色列南部主要醫院索羅卡醫院；根據院方，襲擊造成多人受傷及「嚴重破壞」；病患也自醫院疏散。以國媒體播放了醫院窗戶被炸碎、濃煙滾滾的畫面。

另一方面，以色列軍方今天宣布，以軍對伊朗發動夜襲期間擊中位於阿拉克（Arak）的1座「閒置核子反應爐」，且再次攻擊伊朗納坦茲（Natanz）核設施。

以色列軍方聲明指出：「擊中伊朗阿拉克地區的核子反應爐，包反應爐核心密封結構，這是鈽生產過程中的關鍵組件。」

聲明提到，空襲當地是為了「防止反應爐重啟、用於發展核武」。

聲明還說，以色列空軍擊中納坦茲地區1處核武發展設施。

伊朗外交部副部長加里巴巴迪（KazemGharibabadi）今天則警告美國，不要透過介入戰爭支持盟友以色列；他並說，伊朗已做好準備，在戰事升級的情況下採取必要手段教訓入侵者，同時捍衛國家安全和國家利益。

加里巴巴迪說：「我軍決策者自然會考慮所有必要選項。」