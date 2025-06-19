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以伊衝突升溫 大陸急撤1600名在伊朗公民

中央社／ 北京19日電
以伊衝突升溫，大陸外交部表示，已有1600多名大陸公民從伊朗撤離，數百名大陸公民從以色列撤離。圖為伊朗首都德黑蘭，一處遭以色列攻擊摧毀建築。法新社
以伊衝突升溫，大陸外交部表示，已有1600多名大陸公民從伊朗撤離，數百名大陸公民從以色列撤離。圖為伊朗首都德黑蘭，一處遭以色列攻擊摧毀建築。法新社

以伊衝突升溫，中國外交部今天表示，已有1600多名中國公民從伊朗撤離，數百名中國公民從以色列撤離。

有中國民眾向X帳號「李老師不是你老師」投書抱怨，不滿中國撤離在以色列公民的工作。中國駐以色列使館今天發布「關於在以色列中國公民撤離登記的通知」（下稱「通知」）。通知指出，中國駐以色列使館將自20日起協助有撤離意願的中國公民分批轉移撤離。

據澎湃新聞報導，在今天的中國外交部例行記者會上，發言人郭嘉昆表示，截至目前，在中國外交部和中國駐伊朗、以色列及周邊有關國家使領館組織協調下，已有1600多名中國公民從伊朗安全撤離，數百名中國公民從以色列撤離。

對於以伊衝突升溫，郭嘉昆表示，以色列和伊朗的軍事衝突已持續一週，呈現出愈演愈烈的態勢，不但給兩國人民造成巨大傷害，而且嚴重衝擊地區和世界的和平穩定，中方對此深感擔憂。

郭嘉昆指出，衝突升級沒有贏家，只會造成更大的破壞，引發更大的動盪。中方強烈呼籲衝突當事方，「特別是以色列」，以地區國家人民利益為重，立即停火止戰，緩解當前的緊張局勢。

伊朗 以色列

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