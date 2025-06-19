美恐參戰大規模轟炸伊朗？專家曝最壞後果：付沉重代價

美國政治新聞網站Politico 18日報導，7位外交與國際事務專家分析，若美國轟炸伊朗，可能會有什麼結果。

克勞克（Ryan Crocker）曾派駐阿富汗等中東國家擔任美國大使，現任美國智庫蘭德公司（RAND）外交與安全主席。他說，美國轟炸伊朗將加深伊朗擁有核武的決心。

美國智庫華盛頓近東政策研究所（WINEP）美國資深外交官羅斯（Dennis Ross）說，若美國轟炸目標限於伊朗福爾多（Fordow）的地下核設施，戰爭可能有所遏止。但若美國轟炸更大範圍，或想促成伊朗出現政權更替，那伊朗領導高層可能覺得自己面臨生死存亡關頭，將孤注一擲使美國付出沉重代價。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）創始人、美國政治學家布瑞莫（Ian Bremmer）說，若伊朗軍事領導高層受重創，部分「惡棍分子」決定主導報復行動，情勢很容易因此升級。

美國智庫外交關係協會（CFR）中東研究部門資深研究員塔基（Ray Takeyh）說，川普目前面臨的挑戰是，要在美國捲入另一場中東衝突的可能性，以及他希望使伊朗解除核武裝的願望之間做出平衡。其選擇很可能決定未來很長一段時間的美伊關係。

美國芝加哥大學學者裴普（Robert Pape）說，若美軍參戰，福爾多核設施將在攻勢展開後的「第1個小時」就立即被攻擊，納坦茲（Natanz）的核設施也很可能被攻擊。

外交事務分析師萊特（Robin Wright）說，美國或以色列至今仍未詳述對伊朗的長期意圖為何，以及戰後的最終目標為何，而這是個揮之不去的危險。

美國大西洋月刊（The Atlantic）專欄作家阿吉齊（Arash Azizi）則說，儘管難以預料美國會否轟炸伊朗，但伊朗終將選擇外交途徑並達成協議，這既符合伊朗領導高層想自保的邏輯，也符合伊朗人民的普遍看法。