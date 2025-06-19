快訊

台中市府贏了！環境部直接撤銷中火1800萬罰鍰 法院認定違法

美恐參戰大規模轟炸伊朗？專家曝最壞後果：付沉重代價

准了！金管會宣布通過永豐金、京城銀合併案

以伊砲火不停！以色列證交所門口慘變廢墟 玻璃碎滿地畫面曝

聯合新聞網／ 綜合報導
以色列南部貝爾謝巴的索羅卡醫療中心遭遇伊朗彈襲。圖／法新社
以色列南部貝爾謝巴的索羅卡醫療中心遭遇伊朗彈襲。圖／法新社

以色列伊朗的緊張情勢持續升溫，伊朗在當地時間週四再度發動飛彈攻勢，鎖定以色列多個地區。根據外媒「半島電視台」報導，包括特拉維夫周邊地區與南部城市貝爾謝巴在內的多個地點傳出遭到飛彈命中。其中，特拉維夫證券交易所大樓傳出「嚴重受損」。

外媒曝光影片中，可看見特拉維夫證交所受到空襲波及，外牆受創明顯，地面散落著建築物碎片。

此外有報導指出，以色列南部一間醫療中心也遭伊朗襲擊，造成許多民眾受傷，院方則表示「醫院多處嚴重毀損」。據以色列官方Ｘ（原為Twitter）發布的影片，事發當下，醫院工作人員及病患都受到驚嚇，邊哭邊快速逃離現場。

以色列的緊急醫療單位「紅大衛盾會」（Magen David Adom）表示，伊朗近期的攻擊共造成至少32人受傷，傷勢從輕傷到中度不等，相關人員已被緊急送往醫療院所。

延伸閱讀

飛彈 空襲 伊朗 以色列

延伸閱讀

影／SpaceX星艦火箭地面測試突爆炸 瞬間化為巨大火球

伊朗政府垮台...恐逾2千萬人逃難！美智庫：二戰來最大難民潮

美伊密會前兆？伊朗總統專機悄抵阿曼 軍事媒體揭3可能

岩手縣職員在台被捕！北捷手扶梯上偷拍女性裙底 日網怒喊公布姓名

相關新聞

美恐參戰大規模轟炸伊朗？專家曝最壞後果：付沉重代價

美國政治新聞網站Politico 18日報導，7位外交與國際事務專家分析，若美國轟炸伊朗，可能會有什麼結果。

伊朗政府垮台...恐逾2千萬人逃難！美智庫：二戰來最大難民潮

經濟學人18日報導，以伊開戰邁入第七天，以色列軍方預計再空襲伊朗至少一周，戰事可能演變為中東地區大規模衝突，鄰國紛紛憂心...

以伊衝突升溫 大陸急撤1600名在伊朗公民

以伊衝突升溫，中國外交部今天表示，已有1600多名中國公民從伊朗撤離，數百名中國公民從以色列撤離

以伊砲火不停！以色列證交所門口慘變廢墟 玻璃碎滿地畫面曝

以色列與伊朗的緊張情勢持續升溫，伊朗在當地時間週四再度發動飛彈攻勢，鎖定以色列多個地區。根據外媒「半島電視台」報導，包括特拉維夫與南...

以伊衝突國際油價飆漲 日本26日實施預防措施

以色列與伊朗戰事升溫，國際原油價格上漲。日本首相石破茂今天表示，將從26日起實施預防性措施，目標將每公升汽油價格上限控制...

防範伊朗攻擊 美軍調離部分駐中東機艦

兩名美國官員18日向路透社表示，美軍已經將可能受到任何伊朗攻擊的部分飛機和船艦從中東地區的基地移防至他處

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。