以伊砲火不停！以色列證交所門口慘變廢墟 玻璃碎滿地畫面曝
以色列與伊朗的緊張情勢持續升溫，伊朗在當地時間週四再度發動飛彈攻勢，鎖定以色列多個地區。根據外媒「半島電視台」報導，包括特拉維夫周邊地區與南部城市貝爾謝巴在內的多個地點傳出遭到飛彈命中。其中，特拉維夫證券交易所大樓傳出「嚴重受損」。
據外媒曝光影片中，可看見特拉維夫證交所受到空襲波及，外牆受創明顯，地面散落著建築物碎片。
此外有報導指出，以色列南部一間醫療中心也遭伊朗襲擊，造成許多民眾受傷，院方則表示「醫院多處嚴重毀損」。據以色列官方Ｘ（原為Twitter）發布的影片，事發當下，醫院工作人員及病患都受到驚嚇，邊哭邊快速逃離現場。
以色列的緊急醫療單位「紅大衛盾會」（Magen David Adom）表示，伊朗近期的攻擊共造成至少32人受傷，傷勢從輕傷到中度不等，相關人員已被緊急送往醫療院所。
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