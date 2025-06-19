伊朗政府垮台...恐逾2千萬人逃難！美智庫：二戰來最大難民潮

經濟學人18日報導，以伊開戰邁入第七天，以色列軍方預計再空襲伊朗至少一周，戰事可能演變為中東地區大規模衝突，鄰國紛紛憂心造成大量難民。華府智庫卡托研究所（Cato Institute）18日指出，一旦美軍介入，德黑蘭政權垮台，屆時恐怕會有2340萬人外逃，全球難民總數將增加約76%，引發自二戰以來最大規模的難民潮。

目前為止，離開伊朗的人口尚且不算多，但經濟學人警告局勢瞬息萬變，不排除未來出現龐大難民潮的可能性。

與此同時，卡托研究所警告，若伊朗政府垮台，並引發長期軍事衝突或內戰，恐怕會衍生自二戰以來最大規模的難民危機。

經濟學人與卡托研究所均提到，敘利亞內戰造成600萬難民，並警告伊朗若發生相似情況，將對中東與歐洲造成更深層的混亂。

伊朗人口超過9200萬人，幾乎是敘利亞初陷內戰時人口規模的4倍，當時約有1/4人口出走。假如伊朗也出現相同比例的難民潮，大約會有2340萬人外逃，屆時全球難民總數將增加約76%。這個數字還不包括目前滯留伊朗約350萬阿富汗難民。

分析指出，伊朗難民最可能湧入的地區包括同為什葉派多數國家的亞塞拜然與伊拉克，以及相對安全的土耳其。

經濟學人指出，鄰近國家不敢掉以輕心，憂心分離主義團體、伊朗民兵，甚至以色列間諜會潛入其領土，但最擔憂的仍是大規模難民潮湧入。