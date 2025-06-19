以色列伊朗衝突升高 多國啟動撤僑行動

隨著以色列與伊朗的敵對行動加劇，加上美國總統川普警告可能會直接介入這場衝突，美國國務院已經開始撤離駐以色列大使館中非必要外交人員和他們的家眷。中國也啟動自以色列撤僑的行動，澳洲和紐西蘭已從以色列和伊朗撤離部分外交官和僑民。

美聯社報導，兩名不具名的美國官員表示，一架政府專機18日撤離一些曾主動要求離開以色列的美國外交人員和家眷。這兩名官員因涉及敏感外交行動而要求匿名。目前不清楚撤僑專機上有多少名外交人員和家眷，也不清楚有多少人可能已經透過陸路前往約旦或埃及。

美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）稍後在社群媒體X上宣布，美國駐以色列大使館正在規劃透過飛機和船隻協助一般美國公民撤離。

路透社報導，中國駐以色列大使館19日發布公告宣布，大使館將於20日開始協助想要離開以色列的中國公民分批離境。

中國的撤離行動將讓中國公民搭乘巴士經塔巴邊界關卡（Taba Border Crossing）進入埃及，這個關卡距離以色列特拉維夫（Tel Aviv）約360公里。

中國大使館警告說：「以色列與伊朗衝突持續加劇，隨著死傷人數增加，不能排除情勢進一步惡化的可能性。」

澳洲已從以色列撤離少數公民，紐西蘭大使館職員則已離開伊朗，但澳、紐兩國政府警告，空域關閉限制了他們協助數以千計公民的行動，這些僑民請求政府協助他們離開衝突地帶。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）19日表示，約1500名在伊朗的澳洲公民已登記申請協助，1200名在以色列的澳洲公民尋求離境。

法新社報導，黃英賢向澳洲廣播公司（ABC）表示：「目前無法讓民航機進入，風險太高，空域也處於關閉狀態…我們已經把握機會讓一小群澳洲公民透過陸地邊境關卡離開以色列。」

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）指出，紐西蘭正在竭盡所能在「非常嚴峻的實際限制」下協助本國公民，並提供有關陸路撤離的建議。

皮特斯表示，紐西蘭已經暫時關閉駐德黑蘭大使館，並透過陸路將2名職員和他們的家人撤離到亞塞拜然。

他補充表示，紐西蘭的領事合作夥伴正在考慮在空域重新開放後安排撤離航班，政府也正與澳洲密切合作。