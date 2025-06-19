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美伊密會前兆？伊朗總統專機悄抵阿曼 軍事媒體揭3可能

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
根據航班追蹤網站Flightradar24，1架伊朗總統專機與2架政府所屬飛機18日降落阿曼首都馬斯喀特。圖/取自@flightradar24在X的照片
根據航班追蹤網站Flightradar24，1架伊朗總統專機與2架政府所屬飛機18日降落阿曼首都馬斯喀特。圖/取自@flightradar24在X的照片

美國軍事網站「戰區」（The War Zone）18日報導，1架伊朗總統專機與2架政府所屬飛機已確認降落阿曼首都馬斯喀特，引發外界揣測德黑蘭代表團與美國展開談判。華爾街日報16日曾引述消息人士報導，伊朗透過中間人向美國與以色列尋求談判止戰。

伊朗與阿曼的外交關係穩固，阿曼也長期充當德黑蘭與西方的中間人角色，最近才協助舉行美伊核談判，但是原定15日進行的第6輪會談，13日因以色列開戰宣告破局。

根據航班追蹤網站Flightradar24，這3架伊朗飛機分別為2架空中巴士A321與1架空巴A340，尚不清楚從何處起飛。截至目前，伊朗官方並未就這些航班的目的或搭乘人員提出說明。

空中巴士A340在伊朗註冊編號為EP-IGA，曾多次用於載送伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian），包括去年前往美國參加聯合國大會，因而被推測為總統專機。

戰區報導指出，伊朗飛機抵達阿曼有三種可能：一是高層代表團準備就結束衝突展開新一輪談判；二是載送希望逃離德黑蘭與伊朗西部等空襲前線的人員；三是預先調離這些飛機避免被摧毀，可供日後撤離高層官員。

一個有趣的比較案例是，1991年波灣戰爭期間，伊拉克獨裁者海珊下令將大部分空軍撤往鄰國伊朗，以躲避以美國為首的盟軍空襲，儘管兩伊政權存在歷史仇恨。

伊朗 以色列

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