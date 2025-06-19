川普斟酌是否打擊伊朗 CNN：重點在避免衝突擴大

CNN 18日引述知情人士報導，美國總統川普正在斟酌是否加入以色列對伊朗的打擊行動，包括動用碉堡剋星炸彈襲擊深埋地下的核子設施之際，政府高層也已展開討論，評估如何在避免捲入全面戰爭的情況下，對這些目標發動攻擊。

對川普而言，設法避免以伊衝突持續延燒，已成為當務之急。消息人士指出，儘管川普傾向接受以色列總理內唐亞胡等人的觀點，認為唯有美國才能果斷終結伊朗的核子野心，但他對於捲入自己曾誓言要避免的對外衝突， 仍抱持高度戒心。

兩位歐洲外交官表示，部分美國盟邦上周末收到消息，川普政府打算先觀察以色列打擊伊朗核子計畫第一周取得的進展，再決定是否動用美軍力量介入。

在該期限到來前一天，川普18日表示尚未就下一步行動做出最終決定。外交官指出，政府官員18日與美國盟友通話時，也沒有明確表態傾向採取哪一種行動。一位知情人士則告訴CNN，川普已審閱伊朗攻擊計劃，但目前按兵不動，觀望德黑蘭是否會讓步，放棄其核子計畫。

一位知情人士表示，川普在權衡各種選擇時曾說，他不認為美國發動打擊就必然意味著全面介入一場外國戰爭。接近川普的人士則主張，果斷打擊與可能導致衝突延長的更廣泛行動不同。

川普第一任期的駐以色列大使佛里德曼（David Friedman）在社群媒體上發文寫道：「美國可能只會在福爾多投下幾枚大型空爆炸彈（MOAB），摧毀最後的核子設施就撤離。」他接著寫道：「空域已經暢通無阻，怎麼會被牽扯進任何衝突呢？」

CNN指出，川普雖保留各種行動選項，但美國政府仍持續接獲盟邦呼籲，敦促華府不要主動發起攻勢介入。兩位知情人士指出，理由包括伊朗可能試圖封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），以及美國發動任何打擊後，伊朗可能加速研發核武。伊朗已誓言，如果美軍加入以色列攻擊，就將進行報復。

此外，川普的盟友最近幾周私下討論的一個行動模式，則是他在2020年下令出動無人機暗殺伊朗最高軍事將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）。儘管這次襲擊構成重大升級，並引發伊朗報復，但最終並未導致全面戰爭。

知情人士透露，川普政府官員以蘇雷曼尼事件作為論點，反駁那些認為美國出手將導致「局勢失控升級」的說法。不過，川普已公開表示，目前排除刺殺伊朗最高領袖哈米尼的選項。