以色列與伊朗情勢升溫 日本派撤僑飛機待命
以色列與伊朗持續交火之際，日本防衛大臣（相當於國防部長）中谷元今天上午下令派出自衛隊的飛機在周邊國家待命，以備撤出當地日僑。
日本TBS電視台報導，中谷元表示，外務大臣（相當於外交部長）岩屋毅今天請他做撤僑準備。中谷元因此命令2架航空自衛隊的運輸機飛往位在東非國家吉布地的據點待命。
由於目前伊朗與以色列的機場均已經被封鎖，日本外務省（相當於外交部）計劃藉由巴士，靠陸路運出欲撤離的日僑，並規劃以色列與伊朗的日僑分別往約旦與亞塞拜然移動。
如果以色列或伊朗的機場重啟，日本自衛隊的運輸機也能當作撤僑選項之一。
外務省指出，伊朗與以色列國內分別約有280名與1000名日本人，兩地各有數十人左右希望撤離當地。
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