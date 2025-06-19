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以色列轟炸伊朗重水反應爐！德黑蘭空襲以醫院釀「嚴重毀損」傷亡不明

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以色列轟炸伊朗重水反應爐！德黑蘭空襲以醫院釀「嚴重毀損」傷亡不明

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗阿拉克重水反應爐衛星圖，攝於2月15日。美聯社
伊朗阿拉克重水反應爐衛星圖，攝於2月15日。美聯社

美聯社引述伊朗國營電視台於19日報導，以色列軍方攻擊伊朗位於阿拉克（Arak ）濃縮廠的重水反應爐。另一方面，以色列南部主要醫院19日遭伊朗飛彈命中，院方通報「多處嚴重毀損」，目前尚不清楚是否造成人員傷亡。

伊朗國營電視台宣稱，遭以色列攻擊的阿拉克重水反應爐已完成疏散，反應爐周邊的民用區域未受到任何損害，且現場「完全沒有輻射危險」。

阿拉克重水反應爐位於德黑蘭西南方250公里（約155英里）處。重水可用來冷卻核子反應爐，但其副產品會產生鈽，這種物質有潛力被用於製造核武。若伊朗選擇發展核武，這將為其提供除濃縮鈾之外的另一條路徑。

以色列南部貝爾謝巴（Beer Sheba）的索羅卡醫療中心（Soroka Medical Center）遭遇伊朗彈襲，院方發言人表示，醫院多處地點遭到「嚴重損壞」，並且有多人在攻擊中受傷。院方呼籲民眾暫勿前往就診。

根據該院官網，索羅卡醫療中心擁有超過1000張病床，為約100萬名以色列南部居民提供服務。

伊朗 以色列

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