紐時：轟伊朗核設施推演程度「堪比中國侵台」 美國16年來不敢動手

美國總統川普考慮出動美軍打擊伊朗福爾多濃縮廠，紐約時報報導描述，這項行動的推演程度，幾乎相當於中國武力侵犯台灣的計畫，已經被反覆模擬且討論多年。但是，福爾多行動充滿「已知的未知」與「未知的未知」，即使打擊成功，真正的大危機也可能在後續浮現。

紐時報導設想福爾多行動的情境：一批B-2匿蹤轟炸機從密蘇里州的懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base），或者印度洋的迪戈加西亞島（Diego Garcia）起飛，空中完成燃料補給後，朝伊朗中北部福爾多核設施前進。抵達後，轟炸機接連投擲重達3萬磅的巨型鑽地彈，炸開一條通往廠內離心機的的通道。

設想情境聽起來如外科手術般精確，這是美軍自2009年以來的目標，也只有美軍才有能力完成；而且根據軍事與地質專家，技術上來說，這項計畫是可行的。

紐時報導指出，除了中國可能入侵台灣的計畫之外，幾乎沒有哪個軍事行動，像美軍打擊福爾多濃縮廠一樣，受到如此深入的研究、演練和討論。

假如川普收手，可能是出於大量恐怕出錯的風險，最直接的包括B-2轟炸機被擊落，儘管以色列已經掌握伊朗大部分領空；又或者計算錯誤，美軍最強的炸彈也無法鑿穿。

許多專家則指出，即便行動成功，最大的危機也可能在往後浮現，包括美軍在中東、波斯灣與地中海的部署遇襲；美國平民淪為伊朗攻擊目標；報復循環被迫牽扯進政權更替。

美軍福爾多行動充滿風險，誠如美國前國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）在2003年伊拉克戰爭時期所言，包含「已知的未知」和「未知的未知」。正因如此，過去16年來每位美國總統都對這項行動望之卻步。

同時歷史預示，核計畫可能透過武力被摧毀，但無法被根除。