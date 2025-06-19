快訊

安泰銀主辦陶朱隱園聯貸又踩雷 業界解讀為何頻失手

沒有言論自由了？法國極右派如何扭曲語言削弱民主

MLB／大谷翔平連8打數無安打 道奇靠史密斯再見轟豪取5連勝

紐時：轟伊朗核設施推演程度「堪比中國侵台」 美國16年來不敢動手

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普5月23日於白宮簽署行政命令。歐新社
美國總統川普5月23日於白宮簽署行政命令。歐新社

美國總統川普考慮出動美軍打擊伊朗福爾多濃縮廠，紐約時報報導描述，這項行動的推演程度，幾乎相當於中國武力侵犯台灣的計畫，已經被反覆模擬且討論多年。但是，福爾多行動充滿「已知的未知」與「未知的未知」，即使打擊成功，真正的大危機也可能在後續浮現。

紐時報導設想福爾多行動的情境：一批B-2匿蹤轟炸機從密蘇里州的懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base），或者印度洋的迪戈加西亞島（Diego Garcia）起飛，空中完成燃料補給後，朝伊朗中北部福爾多核設施前進。抵達後，轟炸機接連投擲重達3萬磅的巨型鑽地彈，炸開一條通往廠內離心機的的通道。

設想情境聽起來如外科手術般精確，這是美軍自2009年以來的目標，也只有美軍才有能力完成；而且根據軍事與地質專家，技術上來說，這項計畫是可行的。

紐時報導指出，除了中國可能入侵台灣的計畫之外，幾乎沒有哪個軍事行動，像美軍打擊福爾多濃縮廠一樣，受到如此深入的研究、演練和討論。

假如川普收手，可能是出於大量恐怕出錯的風險，最直接的包括B-2轟炸機被擊落，儘管以色列已經掌握伊朗大部分領空；又或者計算錯誤，美軍最強的炸彈也無法鑿穿。

許多專家則指出，即便行動成功，最大的危機也可能在往後浮現，包括美軍在中東、波斯灣與地中海的部署遇襲；美國平民淪為伊朗攻擊目標；報復循環被迫牽扯進政權更替。

美軍福爾多行動充滿風險，誠如美國前國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）在2003年伊拉克戰爭時期所言，包含「已知的未知」和「未知的未知」。正因如此，過去16年來每位美國總統都對這項行動望之卻步。

同時歷史預示，核計畫可能透過武力被摧毀，但無法被根除。

伊朗 以色列

延伸閱讀

傳英德法外長計劃20日在日內瓦與伊朗舉行核談判

外媒曝川普「最快這周末」打伊朗！多個聯邦機構備戰中

伊朗官媒「手摸核彈」預告有大驚喜！ 網超淡定：跟台灣有關嗎？

伊朗核彈級濃縮鈾下落不明！IAEA認了「無法核實位置」

相關新聞

紐時曝川普參戰代價！中東4萬美軍淪伊朗飛彈活靶「最多4分鐘逃命」

紐約時報報導，若美國決定介入以伊衝突，部署在中東地區超過4萬名美軍人員將直接暴露在伊朗飛彈威脅下，專家預估美軍駐伊拉克、...

影／贊成推翻伊朗卻被一題問倒！共和黨參議員挨批「無知」怒槓名嘴

美國德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）是共和黨內最直言不諱的鷹派之一，右翼媒體名人卡森（Tucker Carlso...

紐時：轟伊朗核設施推演程度「堪比中國侵台」 美國16年來不敢動手

美國總統川普考慮出動美軍打擊伊朗福爾多濃縮廠，紐約時報報導描述，這項行動的推演程度，幾乎相當於中國武力侵犯台灣的計畫，已...

以駐美大使：「3天達成俄3年都做不到的事」誓阻伊朗造核武與彈道飛彈

以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）19日拿以伊衝突與俄烏戰爭比較，強調以色列在打擊伊朗方面取得的成就。他...

紐時：伊朗將接受川普提議 近期與美方官員會談

「紐約時報」今天引述一名伊朗高階官員說法報導，伊朗將接受美國總統川普提出近期會談的提議

以色列突襲伊朗 連3天3架神秘貨機自中國飛往中東

以色列13日對伊朗發動奇襲，隔天有架貨機自中國起飛，第2天，第2架飛機從一座沿岸城市啟航，16日又有一架飛機升空，這次從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。