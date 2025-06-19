影／贊成推翻伊朗卻被一題問倒！共和黨參議員挨批「無知」怒槓名嘴

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聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國保守派主持人兼評論員卡森 （右） 與德州聯邦參議員克魯茲（左）就美國介入以色列和伊朗衝突的話題交鋒。路透 / Tucker Carlson Network
美國保守派主持人兼評論員卡森 （右） 與德州聯邦參議員克魯茲（左）就美國介入以色列和伊朗衝突的話題交鋒。路透 / Tucker Carlson Network

美國德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）是共和黨內最直言不諱的鷹派之一，右翼媒體名人卡森（Tucker Carlson）則是堅定的孤立主義者，雙方在美國是否該參與以色列伊朗的轟炸行動，以及應介入多深的問題上，本就不對盤。卡森最近在訪問時趁機刁難克魯茲，兩人隨後爆發激烈爭執，也凸顯共和黨內部在伊朗問題上的分裂。

根據紐約時報報導，以及卡森17日晚間在「X」發布的一分半鐘搶先看，這場激烈交鋒始於他盤問克魯茲對伊朗人口結構的了解，首先問他是否知道伊朗人口有多少，克魯茲坦承他不知道，卡森隨即反問：「你不知道你想推翻的國家有多少人口？你怎麼可能不知道？」

美國中央情報局《世界概況》（World Fact Book）估計伊朗2024年人口為8840萬，卡森面對克魯斯反問時則答出9200萬，當兩人爭論這個數字是否具關聯性後，卡森追問克魯茲是否了解伊朗的族裔組成。克魯茲回答，伊朗主要是波斯人，多數是什葉派穆斯林。卡森追問具體比例時，克魯茲情緒激動，表示「好吧，行啊，我又不是伊朗問題專家，卡森」。

紐時指出，波斯人雖是伊朗的主要族群，但該國也有大量的亞塞拜然人（Azeris）和庫德人；亞塞拜然人估計約占全國人口的四分之一，庫德人則約占10%。伊朗人口中，以什葉派穆斯林為主。

卡森指責克魯茲：「你是一位正呼籲推翻政府的參議員，而你對這個國家一無所知！」

川普17日在自家社群媒體Truth Social呼籲伊朗「無條件投降」，並暗示美國可以暗殺最高領袖哈米尼時，還寫道「我們」現在完全控制伊朗領空，而非以色列，引發各界譁然。克魯茲與卡森爭執時，呼應川普的說法，表示：「我們今天正在進行軍事打擊」。

卡森立刻抓住這個用詞，插嘴道：「你是說以色列。」克魯茲則反駁：「是的，在我們的幫助下，我說的是『我們』，以色列正在主導，但我們則在支持他們。」

卡森說：「哇，你可是爆了大新聞啊」，指出白宮此前曾否認美國代表以色列行動，接著又說：「這可攸關重大，你是參議員。如果你是在說，美國政府此刻正在與伊朗交戰，大家都在聽呢。」

卡森一向警告美國不要軍事介入中東，18日發布完整版訪談時表示，這是「我經歷過最奇怪的對話之一」。克魯茲同一天在自己的Podcast回顧這場激烈訪談時說：「我在80%的問題上都同意塔克。」他隨後補充道：「但在外交政策上，塔克瘋得離譜，他整個人走偏了」。

紐約時報指出，這場交鋒並不令人意外，也反映出川普陣營內部的深刻分歧，一邊是像克魯茲這種支持對伊朗採取強硬行動的鷹派共和黨人，另一邊是卡森在內的「美國優先」陣營，警告美國不要進一步捲入中東事務。

伊朗 以色列

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