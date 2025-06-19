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紐時曝川普參戰代價！中東4萬美軍淪伊朗飛彈活靶「最多4分鐘逃命」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普5月中旬拜訪卡達，於烏代德空軍基地發表談話。路透
美國總統川普5月中旬拜訪卡達，於烏代德空軍基地發表談話。路透

紐約時報報導，若美國決定介入以伊衝突，部署在中東地區超過4萬名美軍人員將直接暴露在伊朗飛彈威脅下，專家預估美軍駐伊拉克、科威特和巴林等基地將淪為首要目標，德黑蘭彈道飛彈從發射到命中僅需3到4分鐘，人員幾乎沒有反應時間。另外，紐時也盤點美軍在中東容易遇襲的基地目標。

中東地區超過4萬名美軍將暴露在伊朗飛彈攻擊範圍內，距離伊朗相對接近的基地恐怕只有3到4分鐘，幾乎沒時間反應，伊朗在其他地區的代理勢力也會對美方軍事外交據點構成地面威脅。

目前有超過4萬名美國現役軍人及五角大廈文職人員在中東工作，當地更存放價值數十億美元的武器軍備。

拜登政府時期五角大廈中東政策首席官員史特羅（Dana Stroul）透露，美軍幾十年來在中東逐步強化防禦部署，去年以色列對哈瑪斯發動攻擊後，美軍更進一步加強防禦。

史特羅表示：「某種程度上，美軍已完全做好應對伊朗攻擊的戰區部署。接下來幾天，美國是否與以色列合作將成為局勢是否擴大的轉捩點。」

杜哈智庫中東全球事務理事會（Middle East Council on Global Affairs）資深分析師加法爾（Adel Abdel Ghafar）預估，美軍駐伊拉克、巴林和科威特的基地將成為首要目標。目前，美國已撤離在這三個國使館的非必要人員與眷屬。

加法爾更指出，從伊朗發射彈道飛彈只需3到4分鐘，就能命中海灣地區駐有美軍的基地，也就是說，「防空系統幾乎沒有時間反應，後果將是一場災難」。

加法爾也提到，附近地區還有伊朗扶植的什葉派民兵及代理勢力，將對美國軍事與外交據點構成地面威脅。

美軍在中東最易受到攻擊的地點分別如下：

伊拉克

現約有2500名美軍與軍事承包商駐守伊拉克，範圍分布在首都巴格達、北部庫德斯坦地區與西部沙漠。

巴林

美國海軍第5艦隊總部設於巴林首都麥納瑪，約有9000名美軍與文職人員駐紮。其主要任務之一是確保荷莫茲海峽航運安全，該海峽為全球20%原油供應的樞紐。伊朗曾威脅在荷莫茲海峽部署多達6000枚水雷，目標困住美軍艦隊，並擾亂包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、中國與印度等能源買家的油運通道。

科威特

美軍在科威特設有5座基地，約有1萬3500名美軍駐守，數十年來作為全球戰場部隊、武器與裝備的前進部署地點。

卡達

位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）是美軍在中東地區最大的基地，也是美國中央司令部地區指揮總部，約有1萬名軍力。該基地部署有各式機種，包括戰鬥機、長程轟炸機、無人機、運輸機與空中加油機。

阿拉伯聯合大公國

美軍約有3500人駐守於阿布達比外圍的達夫拉空軍基地（al-Dhafra Air Base），近年部署F-22戰機防範葉門青年運動襲擊阿聯燃油運輸船。美國空軍第380遠征聯隊也駐紮於此。

該基地同時負責情報蒐集、監控及空中加油支援。

伊朗 以色列

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