外媒曝川普「最快這周末」打伊朗！多個聯邦機構備戰中

彭博資訊報導，多位知情人士透露，美國高層官員正準備數日內對伊朗發動攻擊的可能性，行動時機可能落在本周末，顯示美方鋪陳直接介入以伊衝突的作戰機制。

這些知情人士表示，情勢不斷發展，仍可能出現變化。部分人士指出，可能的行動時機落在周末；還有一名知情人士提到，數個聯邦機構的高層已經為攻擊預做準備。

以色列與伊朗交戰將近一周，美國總統川普近日不斷公開談論是否對伊朗動武，包括最新在18日被問及是否已決定攻擊伊朗的核設施時，川普稱「可能會，也可能不會」。

根據知情人士，和共和黨籍聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）一直敦促川普考慮採取軍事行動，而且兩人多次通話。

葛理漢18日談到伊朗時表示：「川普已經給伊朗訴諸外交的機會。我認為伊朗誤判了。越早終結這個對人類的威脅越好。」

根據以色列，自伊朗上周反擊至今，已造成24人死亡、逾800人受傷。另一方面，以色列的攻擊已導致至少224名伊朗人喪生。