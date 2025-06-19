快訊

才3行也能錯？嘉義美術館邀請卡烏龍誤植職銜 局長尷尬致歉

俄警告美參戰恐釀核災！普亭自請調停 川普酸「先解決你的戰爭」

常掉髮是壓力還是荷爾蒙問題？皮膚科醫：可能是你天天使用的洗髮精1成分釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗核彈級濃縮鈾下落不明！IAEA認了「無法核實位置」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗於伊斯法罕濃縮廠的衛星圖像，攝於6月14日。路透
伊朗於伊斯法罕濃縮廠的衛星圖像，攝於6月14日。路透

彭博資訊報導，聯合國核監督機構表示，由於以色列持續攻擊伊朗，檢查員無法核實伊朗接近核彈級濃縮鈾的位置，目前相關庫存下落不明；但根據衛星圖像尚未有跡象顯示材料被轉移。這凸顯全球面臨核材料失去監控的風險，也加速其被升級至武器等級的可能性。

報導指出，伊朗擁有409公斤濃縮鈾，足以製造約10枚核彈頭，理論上應被妥善封存在伊斯法罕（Isfahan）一處地下設施。

然而。國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）18日表示，由於伊朗警告若遭到以色列攻擊，將會轉移濃縮鈾存放位置，因此目前相關庫存去向不明朗。

葛羅西受訪被問及這批濃縮鈾的下落時表示「並不確定」，他說：「戰爭期間，所有核設施都關閉，無法檢查，無法執行常規作業。」'

同時，伊朗至今尚未通報IAEA將採取何種「特殊措施」保護庫存材料。

根據美國科學與技術資訊辦公室（Office of Scientific and Technical Information），伊朗這批高濃縮鈾大約可裝進16個高度約91.4公分的圓柱體。即使以色列摧毀伊方濃縮廠，該批材料的具體位置仍須確認，因為可能被轉移到秘密設施。

以軍上周突襲伊朗之前，IAEA檢查員每天都會造訪伊朗核設施不只一次。

IAEA目前持續透過衛星影像監控相關設施，並未有任何跡象顯示伊朗試圖轉移這批高濃縮鈾庫存。

葛羅西的評論凸顯襲擊伊朗核設施的一大難題：雖然以色列削弱德黑蘭的濃縮鈾能力，但現有庫存卻可能因衝突失去監控，導致全世界都暴露在失控的風險下，而且這些材料很可能迅速被提煉至武器等級，後果更難掌控。

伊朗 以色列

延伸閱讀

流亡王儲向伊朗民眾喊話：政權正崩潰 起義時刻到來

專家分析：即便美參戰轟伊朗核設施 也難速戰速決

鮑爾談話偏鷹後美元走高 投資人關注以色列和伊朗衝突

川普曝伊朗要親自來白宮談 美股短線拉升 油價跌

相關新聞

外媒曝川普「最快這周末」打伊朗！多個聯邦機構備戰中

彭博資訊報導，多位知情人士透露，美國高層官員正準備數日內對伊朗發動攻擊的可能性，行動時機可能落在本周末，顯示美方鋪陳直接...

伊朗核彈級濃縮鈾下落不明！IAEA認了「無法核實位置」

彭博資訊報導，聯合國核監督機構表示，由於以色列持續攻擊伊朗，檢查員無法核實伊朗接近核彈級濃縮鈾的位置，目前相關庫存下落不...

川普遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 美媒曝背後疑慮

美國總統川普的顧問透露，川普近日反覆思考一個關鍵問題：若美國加入以色列與伊朗的戰爭，並投下大量碉堡剋星炸彈（bunker...

整理包／以伊開戰戰火蔓延中東！台灣要關注什麼？恩怨、最新進展與各國反應一次看懂

中東緊張局勢升溫，以色列近日對伊朗展開大規模軍事行動，宣稱為防止伊朗發展核武，不惜動用空軍、無人機進行精準打擊；伊朗則迅速回擊，雙方激烈交火多日，引發國際社會高度關注。這場衝突牽動區域安全、能源市場與地緣政治走向。

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

如果川普決定對伊朗動手，他的首要任務將是摧毀伊朗最堅固的核設施——福爾多（Fordow）。這個深埋山中的核設施，只有美國...

以伊衝突 陸外長與埃及、阿曼外長通話 「目前局勢是非曲直一目了然」

以色列、伊朗衝突升溫，新華社報導，大陸外長王毅18日與埃及外長阿布德拉提（Badr Abdelatty）、阿曼外長阿布塞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。