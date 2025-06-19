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德總理稱以色列替大家做髒活 語言學家：物化人命

中央社／ 柏林18日專電
德國總理梅爾茨近日以「替我們大家做髒活」形容以色列對伊朗的軍事行動，引發學界與政壇高度爭議。。（路透）
德國總理梅爾茨近日以「替我們大家做髒活」形容以色列對伊朗的軍事行動，引發學界與政壇高度爭議。。（路透）

德國總理梅爾茨近日以「替我們大家做髒活」形容以色列伊朗的軍事行動，引發學界與政壇高度爭議。社會語言學者批評此言論「物化人命」，模糊戰爭行動的人道後果；政界也對總理是否破壞德國一貫外交克制提出質疑。

梅爾茨（Friedrich Merz）在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會期間，接受德國第二公共電視台（ZDF）專訪，當主持人問及是否認為以色列正在為西方「做髒活」時，梅爾茨接納此詞，並回應：「感謝您使用髒活這個詞。以色列確實為我們所有人承擔了這項艱鉅任務。」

梅爾茨指出，伊朗政權長年支持恐怖組織哈瑪斯（Hamas）與黎巴嫩真主黨，同時發展具爭議性的核計畫。若非以色列出手，國際社會可能還需面對伊朗政權數年之久，甚至其未來可能擁有核武。

「髒活說」旋即引起德國政界與學界討論，梅爾茨同黨議員首先對總理的發言表達支持，基民盟（CDU）外交事務發言人哈特（Jürgen Hardt）表示，總理說出了事實，「施加壓力與清晰表態，本身也是外交手段之一。」強調伊朗政權應了解民主國家陣營，並未因以伊衝突分裂。

社民黨外交政策發言人阿麥托維奇（AdisAhmetovic）則認為，總理使用這樣的語言無助衝突降溫；黨內資深議員史泰格納（Ralf Stegner）更批評，「一位德國總理不應該把涉及軍事攻擊與人命的行動形容為髒活」，這種表述方式與社民黨的外交價值觀背道而馳。

史泰格納警告，若以色列的行動最終被認定違反國際法，德國恐面臨聲譽與原則上的雙重風險。他強調，儘管許多人希望伊朗政權改變，但用像「髒活」這樣直接的言論談此議題，不該成為持外交克制原則的德國對外政策的一部分。

國際法學者也對「髒活說」提出質疑，魯爾大學教授提爾伯格（Pierre Thielbörger）受德國西部廣播公司（WDR）訪問時指出，根據聯合國憲章，只有在面臨「即將發生的武裝攻擊」時，國家才能主張自衛。

他表示，是否有足夠證據證明伊朗對以色列構成迫切威脅，目前尚無共識，德國應避免對此類具有爭議性的軍事行動給予道德背書。

語言學者則關注政治語言對群體認知的深層影響。科隆大學社會語言學者阿德利（Aria Adli）指出，梅爾茨使用「髒活」（Drecksarbeit）一詞，是一種具有物化效果的修辭，可能將涉及人命的行動簡化為一種應清除的「髒亂任務」。

他向西德廣播公司表示，「髒」通常意指「令人作嘔、需要清除的東西」，但發言者未具體說明誰或什麼該被清除，而是留給觀眾自行想像，這正是「髒活說」最具風險之處。

德國記者與作家塞貝爾（Ronja von Wurmb-Seibel）則直接在社群媒體上發文批評，「我希望德國總理在談論殺人行動時，不要使用這樣的詞彙。」

伊朗 以色列

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