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陸駐以使館：20日起協助有撤離意願公民轉移「含持台胞證港澳護照者」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
以色列中部城市海爾茲利亞，17日有1棟建築遭飛彈襲擊後升起濃煙。新華社
以色列中部城市海爾茲利亞，17日有1棟建築遭飛彈襲擊後升起濃煙。新華社

以色列伊朗衝突持續加劇，陸媒「介面新聞」報導，19日據「以館之家」微信公眾號消息，中國駐以色列大使館，發布關於在以色列中國公民撤離登記的通知。

通知指，當前以伊衝突持續加劇，人員傷亡不斷增多，局勢變化存在巨大不確定性，不排除進一步惡化的可能。大量外國公民已經或準備撤離。綜合考慮當前形勢、路線安全、通關便捷、機票充足等因素，中國駐以色列使館將自6月20日起，協助有撤離意願的中國公民分批轉移撤離。

該通知稱，撤離方式是擬乘坐大巴車經貝京口岸（位於以色列埃及邊境）出境，現開始人員登記。該通知稱，登記人員須持有中國護照或旅行證（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證，無護照人員須持有國內身分證），並稱掃描後附二維碼並完整填寫相應表格，「具體撤離時間另行通知。請密切關注使館官網或微信公眾號發布的消息。」

另，18日大陸外交部發布，已有791名大陸公民自伊朗轉移至安全地區，還有逾1,000人正在轉移撤離途中。發言人郭嘉昆18日表示，在該部和駐伊朗使領館組織協調、相關鄰近國家積極協助支持下，「已有791名中國公民自伊朗轉移至安全地區，還有1千多人正在轉移撤離的途中。」

我外交部18日表示，駐以色列代表處、駐約旦代表處繼本月15日共同協助14名滯留以色列的台灣人入境約旦並返國，駐以色列代表處近日再協助2批、共6名在以色列的台灣人搭車前往邊關入境約旦。我外交部表示，目前已有3名台灣人自陸路平安離開伊朗前往土耳其，外交部、相關駐外館處、德黑蘭台貿中心與台灣人間持續保持密切聯繫，協助有意離境的國人。

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