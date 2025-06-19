華爾街日報：川普考慮派美軍攻擊伊朗 引發MAGA派系反彈

華爾街日報18日報導，川普總統的政治基礎因美國可能加入以色列對伊朗的軍事行動而出現分裂，白宮正試圖平息反對聲浪。據知情人士透露，近日白宮官員已悄悄聯繫MAGA（讓美國再次偉大）運動的影響力人物，試圖解釋川普可能放棄外交解決方案的轉變。

一些知名保守派人士已降低批評聲量，但公開的不滿情緒仍持續爆發。長期支持川普的民眾擔憂總統背棄競選時擺脫海外糾葛的承諾。這場激烈爭論在網上、保守派媒體及國會山莊展開；川普聯盟中較孤立主義的一派與要求總統介入以阻止伊朗發展核武的鷹派共和黨人發生內訌。

這是川普自今年1月重新掌權以來，對共和黨掌控力最嚴峻的挑戰。此外，川普的基本盤在移民問題上也出現分歧，政府在是否豁免農業及服務業工人驅逐出境以保護經濟的問題上搖擺不定。

對伊朗問題最尖銳的反對聲音來自川普的堅定盟友，如喬治亞州共和黨眾議員瑪喬麗．泰勒．格林。她在X平台上寫道：「任何渴望美國全面捲入以色列/伊朗戰爭的人，都不是『美國優先』或MAGA。」在接受前共和黨眾議員麥特．蓋茨的電視節目採訪時，格林表示：「中東戰爭將把美國拉回20年前。」

蓋茨在採訪中表示，他相信川普不會將美國拖入長期衝突，但他補充說：「川普將共和黨從新保守主義的厄運中拯救出來。對於那些想捲入伊朗戰爭的人，合理問題是：戰後第二天你有什麼計劃？」

副總統范斯為川普辯護，稱社媒上「充斥許多瘋狂言論」。他說，人們對過去25年愚蠢外交政策後的海外糾葛感到擔憂是正確的，但他相信總統在此問題上已贏得信任。

反對軍事干預的保守派播客主持人，川普第一任的白宮策略長巴農表示，川普需要向MAGA及美國人民解釋為何要參與另一場戰爭。他呼籲支持者為川普祈禱，並預測MAGA運動不會因伊朗問題完全分裂。他說：「我們可能不喜歡，甚至討厭，但最終會支持。」

白宮發言人傑克遜說，川普從未動搖伊朗不能擁有核武的立場，並在勝選後重申這一承諾。川普18日承認國內對美國介入伊朗的意見不一，但他堅稱：「我的支持者今天比選舉時更愛我。」