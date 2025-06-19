伊朗稱展開新一波攻勢 朝以色列發射彈道飛彈

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）今天在聲明中表示，伊朗已朝以色列發射Sejjil-2型固體燃料長程彈道飛彈。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊在聲明中指出：「真實承諾3（True Promise3）的第12波行動已展開，發射超重型長程Sejjil-2飛彈。」CNN無法獨立核實這項說法。

根據網路新聞媒體Iran Wire報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊今天說，他們在對以色列攻勢中首度動用射程達2000公里的Sejjil長程飛彈。