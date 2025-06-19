川普傳私下批准美軍攻擊！揚言「最後一秒決定」伊朗回應了

美國總統川普持續讓國際社會猜測他是否會對伊朗動手。華爾街日報報導，川普17日向高級幕僚透露已經私下批准攻擊伊朗，不過他18日對外稱尚未決定是否下令美軍加入以色列的行動，並且直言「喜歡在最後一秒做決定」。伊朗官員18日則表示，若美方參戰，德黑蘭將「竭盡所能予以報復」，甚至將可能的衝突比喻為1980年代血腥的兩伊戰爭。

多位知情人士透露，美國總統川普17日深夜告訴高級幕僚，已經批准攻擊伊朗，但暫時按兵不動，觀察德黑蘭是否會放棄核計畫。

川普18日被問及是否已決定攻擊伊朗的核設施時表示：「我可能會動手，也可能不會。」他重申要求伊朗「無條件投降」，還說「接下來的一周將是非常關鍵的時刻，或許甚至不到一周」。

川普在白宮橢圓辦公室的一場活動中表達自己已經有想法，並補充，「我喜歡在最後一秒才做最終決定，因為情勢會變化，你懂的」。

紐約時報報導，伊朗外交部次長塔赫特-拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）18日告訴美國有線電視新聞網（CNN），若美國加入以色列一起攻擊伊朗，「伊朗別無選擇，只能鎖定應當打擊的目標採取報復，這一點很明確簡單，因為我們是自衛」。

塔赫特-拉凡奇暗示，伊朗政府已準備好迎接一場持久戰，如同1980年代面對伊拉克前領袖海珊（Saddam Hussein）。

塔赫特-拉凡奇表示：「伊朗在1980年代對抗海珊的侵略，打了8年戰爭，現在我們對抗以色列政權的攻擊，而他們獲得美國協助，」他說，「當時全世界都站在海珊那邊，而我們是唯一抵抗的一方」。

美國最可能的目標將是伊朗位於山腹深處的福爾多濃縮廠，軍事專家普遍認為，除非使用僅美國擁有的巨型鑽地彈，否則難以摧毀。