快訊

美國務院恢復國際學生簽證面談！不符合1前提恐被拒簽

美國「孤兒列車」：送走20萬名孩子的巨型社會實驗

北海道外海規模6.1地震 最大震度4、無海嘯之虞

美介入成關鍵 學者：川普恐傾向轟炸伊朗 收割功勞

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

中東情勢愈演愈烈，對於美國是否會介入伊朗以色列之間的衝突，美國總統川普18日沒有給出肯定的答案，稱「我有可能會、我有可能不會」，稱伊朗希望談判，並指出，伊朗提議到白宮談；對於美國是否會介入轟炸伊朗，有學者認為，川普現在可能傾向介入。

以色列日前發動「崛起之獅行動」（Rising Lion），針對伊朗可能發展出核子武器，率先向伊朗發動攻擊，鎖定打擊伊朗的核子設施和長程飛彈能力，伊朗也以火箭、飛彈和無人機回擊，引爆兩國衝突。

由於以色列現階段沒有能力打擊伊朗深藏於地下的「福爾多濃縮廠」，美國是否介入，動用B-2轟炸機投擲「碉堡剋星」炸彈打擊伊朗核心設施，成為左右衝突走向的關鍵。

面對媒體提問是否會轟炸伊朗的核子設施，川普18日拒絕回答這個問題；川普表示，「我有可能會、我有可能不會」，並表示，沒有人知道他會怎麼做。

川普稱伊朗正陷入麻煩當中，但伊朗有意願談；川普也抱怨說，伊朗怎麼不在死亡和破壞發生之前談；川普並向媒體表示，談判永遠不會太晚，但轉頭又說，伊朗想談的時間點太晚了（very late）。

川普也指出，伊朗曾向他聯繫，雙方未來有見面的機會，包括副總統范斯和特使威科夫（Steve Witkoff）代表美國與伊朗見面；川普也說，伊朗甚至提議他們到白宮來會面。

對此，Axios引述一名資深白宮官員指出，伊朗確實做出這項提議，但目前沒有任何規畫，並指出，如果會談成行，將是1979年伊朗伊斯蘭革命之後頭一回發生。

不過，伊朗駐紐約聯合國代表團隨即在社群網路X平台上否認，指沒有任何伊朗官員會在白宮門口卑躬屈膝，還表示，比川普的謊言更卑劣的，是川普怯懦地威脅要除掉伊朗最高領袖。

該發文並表示，伊朗不會在脅迫下進行談判，將以威脅回應任何威脅，以對等行動回敬任何行動。

華府卡內基國際和平基金會 （Carnegie Endowment for International Peace）18日邀請學者針對中東情勢做分析，認為美國很可能在本周內做出是否轟炸伊朗的決定。

智庫「國際危機組織」（ICG）伊朗計畫主任瓦艾斯（Ali Vaez）認為，依照川普的個性，他現在可能更傾向協助以色列轟炸伊朗，尤其川普可能認為以軍已經完成艱難的工作，讓川普現在可以進來完成任務、收割功勞。

伊朗 以色列

延伸閱讀

川普曝伊朗要親自來白宮談 美股短線拉升 油價跌

川普：鮑爾這蠢貨肯定不會降息 Fed應該一口氣降息10碼

不甩川普喊話！哈米尼誓言「伊朗不會投降」 警告美軍介入後果

抵禦川普關稅重塑加密供應鏈 大陸礦機三巨頭齊赴美設廠

相關新聞

川普傳私下批准美軍攻擊！揚言「最後一秒決定」伊朗回應了

美國總統川普持續讓國際社會猜測他是否會對伊朗動手。華爾街日報報導，川普17日向高級幕僚透露已經私下批准攻擊伊朗，不過他1...

美可能在24小時內攻伊朗！川普再開戰情室會議 傳最快今天動手

美國總統川普周三再次召開戰情室會議討論中東衝突，但對是否加入以色列摧毀伊朗核濃縮計畫依然諱莫如深。

整理包／以伊開戰戰火蔓延中東！台灣要關注什麼？恩怨、最新進展與各國反應一次看懂

中東緊張局勢升溫，以色列近日對伊朗展開大規模軍事行動，宣稱為防止伊朗發展核武，不惜動用空軍、無人機進行精準打擊；伊朗則迅速回擊，雙方激烈交火多日，引發國際社會高度關注。這場衝突牽動區域安全、能源市場與地緣政治走向。

華爾街日報：川普考慮派美軍攻擊伊朗 引發MAGA派系反彈

華爾街日報18日報導，川普總統的政治基礎因美國可能加入以色列對伊朗的軍事行動而出現分裂，白宮正試圖平息反對聲浪。據知情人...

伊朗稱展開新一波攻勢 朝以色列發射彈道飛彈

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）今天在聲明中表示，伊朗已朝以色列...

流亡王儲向伊朗民眾喊話：政權正崩潰 起義時刻到來

以色列與伊朗持續交火，流亡美國的伊朗王朝末代王儲芮沙‧巴勒維呼籲民眾趁勢而起，指當前政權正處於崩潰的邊緣，全國起義即能終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。