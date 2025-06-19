美可能在24小時內攻伊朗！川普再開戰情室會議 傳最快今天動手

美國總統川普周三再次召開戰情室會議討論中東衝突，但對是否加入以色列摧毀伊朗核濃縮計畫依然諱莫如深。

川普當天對媒體表示，將在白宮戰情室和國安團隊開會。他再次指責德黑蘭現在想找他談判「太晚了」，重申他不會讓伊朗擁核的決心。

根據華爾街日報的報導，川普周二就批准了軍事打擊伊朗的計畫，但在觀察伊朗會否滿足他放棄核計畫的要求，並未給出最終授權。

川普在橢圓形辦公室對在場的記者說:「我知道要做什麼，我就喜歡在最後期限的前一秒做最終決定，因為情況瞬息萬變，戰爭更是如此。」

當天早些時候被問及他是否在考慮空襲伊朗時，川普回答說：「我可能會這麼做。我可能不會這麼做。」

川普周二與國家安全團隊討論美國選項以來首次有實質性表態。金融時報解讀，這是迄今最明顯的暗示美國可能參與戰事的評論。

伊朗外交部長阿拉奇在社群媒體發帖稱，他的國家仍然「致力於外交」，伊朗從未尋求、也永遠不會尋求獲取核武器。

據西方國家政府兩位官員透露，美國私下向盟友表達的立場與川普的公開說法基本一致，即威脅稱伊朗若不投降美國就會參與攻擊。這些不願透露姓名的官員還表示，美國可能在24小時內採取行動，最早可能就在美東時間周三晚間動手。

川普聲稱，伊朗官員主動提出要赴白宮進行核談，但質疑他們是否能成行。他表示，伊朗先前「差幾周」就能擁有核武器，這個說法比一些美國情報機構預測說法更明確。

川普談到伊朗領導人時說，「他們應該接受協議的，最終他們決定不簽。現在他們但願當初簽了。」

以色列上周五發動襲擊前，伊朗已與美國進行了數周的核談並計畫進一步磋商。川普沒有關上重啟談判的大門，他透露伊朗主動進行了接觸同時也淡化了談判取得成果的可能性。

川普說，「我說，現在談太晚了，現在和一周前相比有很大的不同。」不過他的說法遭到了德黑蘭方面的否認。

川普模稜兩可的表態，為日益升級的以伊衝突增添了新的緊張氣氛。他十年來一直反對美國在中東捲入戰爭，現在也面臨著基本盤中就美國是否應該介入衝突的激烈分歧。迄今為止，美國的參與僅限於幫助以色列防禦伊朗飛彈和無人機襲擊。

川普表示，他鼓勵以色列總理內唐亞胡繼續實施對伊朗核設施、高級將領、科學家以及能源等基礎建設的攻擊，但自己在周二的通話中沒有向對方暗示美軍將參戰。

失去耐心

美國被認為能夠提供摧毀伊朗福爾多地下鈾濃縮設施所需要的武器和火力，因分析人士指以色列無法獨自做到此事。但伊朗警告稱，如果美國介入，中東駐紮數萬名美軍官兵的基地可能成為報復目標。

伊朗最高領袖哈米尼周三發表聲明說，「美國人應該知道，伊朗民族不會是投降的一方，美國的任何軍事入侵無疑都會造成無法彌補的損害。」

川普在被問及對哈米尼的聲明有何回應時說，「祝你好運。我們絕不能讓伊朗獲得核武器。我一直在這麼說。現在我比以往任何時候都更堅信這一點。」

川普稱伊朗政府已就這場衝突主動聯繫了美國，甚至提議在白宮舉行會晤。但他說自己對德黑蘭的耐心「已經耗盡」。伊朗駐聯合國代表團在X上發帖否認這個說法，稱「從來沒有伊朗官員要求到白宮門口卑躬屈膝。」

是否對伊朗開戰是幾代美國總統面臨的最大地緣政治挑戰之一。貿然下場可能給川普帶來國內政治難題，因為他的基本盤分為孤立主義和傳統的保守干涉主義者。YouGov民調顯示，共和與民主兩黨支持者都以絕對多數反對美國攻擊伊朗。