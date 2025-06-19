專家分析：即便美參戰轟伊朗核設施 也難速戰速決

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
白宮稱川普考慮對伊朗採取包括空襲在內選項，專家警告若動武恐需地面部隊，戰事恐演變為持久衝突。圖為伊朗伊斯法罕省一處核子設施。（路透）
白宮稱川普考慮對伊朗採取包括空襲在內選項，專家警告若動武恐需地面部隊，戰事恐演變為持久衝突。圖為伊朗伊斯法罕省一處核子設施。（路透）

白宮官員昨透露總統川普正考慮包含直接打擊伊朗等一系列選項逼對方就範。然而專家分析就算美國出動轟炸，最終還是得有地面部隊介入，以、伊衝突恐轉變成曠日持久。

以色列6月13日先制空襲伊朗核子與軍事設施、斬首軍方高層及核子科學家，伊朗以飛彈與無人機還擊，之後雙方將打擊面擴大到油氣田、港口、電視台等目標。外界擔心衝突恐擴大為中東戰爭並把美國捲入。

美國CNBC新聞網指出，伊朗最先進與強固的核子設施是位於中西部的福爾多（Fordo）鈾濃縮廠，當地猶如一座堡壘。

● 專家：即便用碉堡剋星炸 最終仍需地面部隊善後

極可能成為美軍打擊目標的福爾多設施建於山體中，位於地下約300英尺（約92公尺）處，並以多層混凝土加固。除GBU-57「巨型鑽地彈」（MOP）外，幾乎沒有任何炸彈能穿透。

美國是全球唯一擁有這種俗稱「碉堡剋星」（bunker buster）武器的國家，也是唯一擁有能搭載並投擲這種炸彈的飛機—B-2匿蹤戰略轟炸機的國家。這也是為何以色列除希望美國協助防禦外，更積極希望美方能參與對伊朗攻擊。

但軍事專家指出，這類打擊行動本身並非「一次就能搞定」的任務。美國國防大學「近東與南亞戰略研究中心」（Near East South Asia Center for StrategicStudies）教授兼高級研究員德斯羅契斯（David DesRoches）說：「這將面臨兩項挑戰。你得在同一目標點投擲兩枚這類鑽地彈，並很可能需要多輪轟炸。」

他還說：「你永遠無法精確得知設施實際受損程度。」意味可能需要派遣地面部隊進行後續評估與行動。

德斯羅契斯告訴CNBC，這讓他相信若要對付伊朗的核設施，以色列最終將須掌握制空權然後派部隊到地面，「爆破大門後強行進入設施，然後放置炸藥、拿走所能得到的一切情報後，再從內部引爆」。

● 美國捲入中東大戰？

美國下海參與打擊，恐引發伊朗回擊像使館與軍事基地等在中東的美國資產。然而川普又已表明，任何對美國人員的攻擊都會招致美方強烈回應，這將使世界頭號軍事強權被捲入更深的區域衝突。

政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）的伊朗與能源高級分析師布魯（Gregory Brew）說：「伊朗人已暗示他們準備好攻擊區域內的美國基地，作為回應美國攻擊伊朗國內。」並稱伊拉克的美軍基地尤其脆弱。

他說：「如此情勢存在風險，例如伊朗報復可能造成美方傷亡，進而迫使川普加大美國打擊，下令對伊朗發動更多次攻擊。如此一來當然就可能引發全面升級，讓我們捲入一個可能曠日持久的空中戰役，而不只是一次性行動。」

另一項關鍵問題是，川普政府會否將打擊範圍侷限於核子設施，還是會擴大範圍—如以色列政府長期所主張推動伊朗這個宿敵政權的更迭。

德斯羅契斯說：「我認為要到以色列確信伊朗已失去製造核武的能力，且在相當長的一段時間內無法恢復，以及伊朗防禦體系被削弱到足以讓以色列能再次有效阻撓伊朗任何進一步發展核武努力的程度時，這場衝突才會結束。」

核武專家指出，如果福爾多設施仍能繼續運作，以色列的攻擊就幾乎無法延緩伊朗研發核彈的進度。也因此白宮未來幾天的決定極為關鍵，不僅影響伊朗核計畫的發展方向，更攸關目前伊朗當前政權的政體存續。

國際危機組織（ICG）伊朗項目的主任瓦艾斯（AliVaez）認為，即便缺乏與美國達成協議的外交途徑，「伊朗仍能生存並重建其核子計畫」。

瓦艾斯告訴CNBC：「美國一旦參戰，外交之路將徹底關閉。川普或許能摧毀福爾多設施，但炸不掉伊朗已掌握的核子知識。」

伊朗 以色列

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