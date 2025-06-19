以伊衝突持續升溫 美駐以使館著手撤僑
美國駐以色列大使赫克比今天表示，美駐以大使館正「著手安排撤離航班和遊輪離境」，以幫助希望離開以色列的美國公民。
法新社等媒體報導，赫克比（Mike Huckabee）在社群媒體X發文：「緊急通知！欲離開以色列的美國公民請注意，美國駐以色列大使館正著手安排撤離航班與郵輪離境。」
「請務必登記加入智慧旅客註冊計畫（SmartTraveler Enrollment Program），以便接收最新通知與指示。」
在以、伊持續交火之際，美國國務院數天前曾調升以色列的旅行建議警示等級至最高第4級，示警美國國民不要前往當地。
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