以伊衝突持續升溫 美駐以使館著手撤僑

美國駐以色列大使赫克比今天表示，美駐以大使館正「著手安排撤離航班和遊輪離境」，以幫助希望離開以色列的美國公民。

法新社等媒體報導，赫克比（Mike Huckabee）在社群媒體X發文：「緊急通知！欲離開以色列的美國公民請注意，美國駐以色列大使館正著手安排撤離航班與郵輪離境。」

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在以、伊持續交火之際，美國國務院數天前曾調升以色列的旅行建議警示等級至最高第4級，示警美國國民不要前往當地。