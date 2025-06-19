以伊衝突持續升溫 美駐以使館著手撤僑

中央社／ 耶路撒冷18日綜合外電報導

美國駐以色列大使赫克比今天表示，美駐以大使館正「著手安排撤離航班和遊輪離境」，以幫助希望離開以色列的美國公民。

法新社等媒體報導，赫克比（Mike Huckabee）在社群媒體X發文：「緊急通知！欲離開以色列的美國公民請注意，美國駐以色列大使館正著手安排撤離航班與郵輪離境。」

「請務必登記加入智慧旅客註冊計畫（SmartTraveler Enrollment Program），以便接收最新通知與指示。」

在以、伊持續交火之際，美國國務院數天前曾調升以色列的旅行建議警示等級至最高第4級，示警美國國民不要前往當地。

伊朗 以色列

延伸閱讀

憂事態失控…王毅通話埃及外長談中東局勢 呼籲以色列立即停火

德總理稱伊朗核計劃基本已結束 「以色列在替我們做髒活」

川普要對伊朗動武？美國會被拖下水嗎？以伊繼續空襲交火

CNN：伊朗福爾多地下核設施難毀 可防以色列空襲

相關新聞

川普要伊朗無條件投降 哈米尼：美國介入將遭受難以彌補的後果

以色列空襲伊朗再掀中東戰火，美國總統川普十七日要求伊朗無條件投降，還說美國知道伊朗最高領袖哈米尼藏身處，暫時不會動手殺他...

防空飛彈快打完？以色列最多撐10至12天 專家點停火關鍵恐在這

華盛頓郵報報導，隨著庫存量逐漸耗竭，伊朗對以色列的飛彈攻擊強度似正減弱；與此同時，以色列攔截飛彈的庫存也即將耗盡。雙方飛...

美若參戰 伊朗將攻擊中東美軍基地

審閱過情報的美國官員透露，伊朗正著手準備飛彈和其他軍備，一旦美國加入以色列對伊朗的戰事，將對中東美軍基地發動報復性攻擊。...

伊朗宣稱「極音速飛彈」 突破以色列防空系統

美國總統川普要求伊朗無條件投降，伊朗不為所動。伊朗官方媒體PressTV報導，伊朗革命衛隊宣布，在十八日凌晨展開的「真誠...

整理包／以伊開戰戰火蔓延中東！台灣要關注什麼？恩怨、最新進展與各國反應一次看懂

中東緊張局勢升溫，以色列近日對伊朗展開大規模軍事行動，宣稱為防止伊朗發展核武，不惜動用空軍、無人機進行精準打擊；伊朗則迅速回擊，雙方激烈交火多日，引發國際社會高度關注。這場衝突牽動區域安全、能源市場與地緣政治走向。

以伊互轟 現實考量俄國袖手旁觀

俄羅斯入侵烏克蘭後，伊朗曾提供莫斯科急需的無人機，協助俄國打造本土無人機工廠。今年初，兩國還簽署全面戰略夥伴條約，象徵雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。