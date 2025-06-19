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以伊互轟 現實考量俄國袖手旁觀

聯合報／ 編譯梁采蘩／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭後，伊朗曾提供莫斯科急需的無人機，協助俄國打造本土無人機工廠。今年初，兩國還簽署全面戰略夥伴條約，象徵雙方關係更緊密，特別是在國防領域。但簽署僅五個月，伊朗面臨來自以色列的重大軍事打擊，政權遭受嚴重威脅，而俄國除了打幾通電話與發表譴責聲明之外，幾乎毫無動作。

俄伊關係專家史瑪金表示，「對俄國而言，若要援助伊朗，就必須衡量與以色列及美國發生衝突的可能性，所以要拯救伊朗，顯然不值得，對俄國來說，這就是現實」。

專家指出，這反映出俄國的現實政治考量，俄烏戰爭優先，同時也需維持與其他中東國家的關係，這些國家在俄國抵抗西方經濟制裁時發揮關鍵作用。

俄羅斯總統普亭並不希望伊朗擁有核武，也希望持續改善與美國總統川普的關係。川普近來呼籲伊朗就核計畫達成協議，以結束目前的攻擊行動。

專家指出，普亭不太可能直接介入這場衝突，也不太可能過度軍援德黑蘭，部分原因是俄國不願得罪阿聯與沙烏地阿拉伯，這兩個中東夥伴不樂見伊朗壯大。

美國 俄羅斯 伊朗 以色列

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