川普要伊朗無條件投降 哈米尼：美國介入將遭受難以彌補的後果

以色列空襲伊朗再掀中東戰火，美國總統川普十七日要求伊朗無條件投降，還說美國知道伊朗最高領袖哈米尼藏身處，暫時不會動手殺他，但美國耐心有限。哈米尼十八日回應，伊朗不會投降，美國介入將遭受難以彌補的後果。

以色列十三日發動「崛起之獅行動」空襲伊朗，鎖定伊朗核子設施和飛彈能力，伊朗以飛彈和無人機回擊。

「暫時不會除掉哈米尼」

川普十七日從加拿大七大工業國集團（Ｇ７）峰會提前返國，他在空軍一號上表示，美國不是要求雙方停火，而是要尋求更好的結果，並重申伊朗不能擁有核武，他有可能讓副總統范斯、特使威科夫與伊朗談判。

川普十七日在社群媒體表示，「我們現在對伊朗有完全的制空權」。他並威脅說，美國知道伊朗「最高領袖」躲藏處，指哈米尼是一個簡單的目標，但「我們沒有要除掉他，至少現在不會」。

美國總統川普要求伊朗無條件投降，伊朗最高領袖哈米尼（圖）拒絕，稱美國若介入衝突將遭受難以彌補後果。（美聯社）

川普：伊朗要會談已晚了

川普說，美國不希望看到飛彈射向平民或美國軍人，但美國已經漸漸失去耐性，希望伊朗「無條件投降」。范斯也在Ｘ平台上表示，川普可能決定採取進一步行動終止伊朗鈾濃縮。

川普十七日下午於白宮戰情室舉行一小時廿分鐘會議；國會山莊報報導，美國官員表示，川普對所有選項抱持開放態度。報導說，美國現在最有可能的選項是動用「碉堡剋星」炸彈，轟炸伊朗地下核子設施。

川普十八日在白宮外受訪時，不願回應關於美國是否計畫襲擊伊朗或伊朗核設施的提問，但他相信伊朗的核子計畫是「惡意的」。他並透露，伊朗已和美方接觸，但現在要會談已「非常晚了」，現在局勢和一周前已有很大差別，「沒人知道我會做什麼」，伊朗現在毫無防備，沒有空防可言，伊朗麻煩大了，想要協商。

對於川普的威脅，哈米尼十八日發表聲明說，「美國任何形式的軍事介入，都將遭受難以彌補的後果，並將遭受打擊。這項打擊將比伊朗可能遭受的任何傷害更具破壞性」。

哈米尼立誓：戰役已經開始

哈米尼十七日也在Ｘ平台貼文表示，以聖人海德（Haidar）之名立誓，戰役已經開始。伊朗外交部發言人巴格赫里說，美國的舉動「極其魯莽不負責任」，美國的任何干預都將「為區域全面戰爭埋下伏筆」。他表示，伊朗仍對談判解決問題持開放態度，「外交沒有盡頭」，並稱雖然仍在戰鬥，「我們的外交正在發生作用」。

威脅未讓伊朗、以色列縮手

川普的威脅並未讓伊朗和以色列收手，以色列說，伊朗十八日凌晨對以色列發射卅枚彈道飛彈，一早又有兩波無人機攻勢，大部分飛彈和無人機都被以色列攔截。以軍說，與前幾天相較，伊朗飛彈攻勢規模似乎降低。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台旗下通訊社上傳撫摸核彈影片，畫面寫著「也許」，警告味濃。圖／翻攝自X

美國新聞週刊報導，一段用手撫摸核彈的十七秒影片被上傳到伊朗官方通訊社阿拉伯文版Ｘ平台帳號中，並以文字標示「或許」。