不幫以色列等於不挺台灣？ 華爾街日報：向北京傳訊號

華爾街日報十七日在社論中說，美國若不協助以色列消除伊朗核威脅，等於向中國大陸傳遞美國不可能保衛台灣的訊號，而莫斯科與北京也會看在眼裡。

文中指出，將阿富汗拱手讓給神學士，讓前總統拜登威信盡失。美國嚇阻力的崩潰，也讓敵人看見在烏克蘭與中東發動攻擊的時機。若現任總統川普協助以色列摧毀伊朗核計畫，就有機會扭轉拜登留下的爛攤子並恢復美國嚇阻力。

全世界正緊盯川普如何回應，特別是莫斯科與北京的強硬派。各方在看川普是協助親密盟友剷除全球和平威脅，削弱軸心陣營成員；抑或聽從內部左右翼綏進聲音，這些人害怕使用武力遠勝於畏懼激進政權擁有核武。

社論中說，伊朗空域已無威脅，如果美國不在此時幫助其最強大、最忠誠的盟友以色列，完成消除伊朗核威脅的任務，那麼向中國傳遞的訊息就是，美國不可能保衛台灣。從克里姆林宮到北戴河的共產黨高層，每個人都會看到這一點。

以色列仍缺乏自空中摧毀伊朗所有核設施的火力。聯合國核監督機構表示，以國已嚴重破壞納坦茲的地下濃縮鈾設施，但福爾多核設施仍深埋山中，摧毀福爾多濃縮鈾設施有賴美國的鑽地彈與轟炸機。