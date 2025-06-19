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以色列指控伊朗加緊研發核彈 美情報官員存疑

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

華爾街日報十七日引述多名消息來源獨家披露，以色列上周對伊朗發動攻擊前，曾向美國提供情報，指伊朗正重新進行可用於核武的研究，包括爆炸觸發系統。不過，美國官員並不認為這些情資指向伊朗決定製造核彈。

報導引述多名美方官員表示，以色列過去一個月內分享的情報，涵蓋伊朗在多項製造核武所需技術的研究方向。官員和幕僚表示，他們描述一種「多點起爆系統」；這是一種用於核彈、可同時引爆多個爆炸點的技術。

美國官員還說，以方也提及伊朗正在研究產生連鎖反應所需的中子粒子，這是核分裂的關鍵環節。此外，還包括塑膠炸藥以及如何將裂變材料整合進入爆炸裝置。

美國官員表示，美國的回應是，這些情報僅表明伊朗仍在從事核武相關研究，包括重新審視二○○三年核武計畫停止前的工作。

雖然伊朗長期堅稱其核子計畫用於和平目的，但美國和以色列基本同意，伊朗近幾個月來已更接近製造核彈能力。美國表示，伊朗已進行部分科學與工程研究，使其更容易製造核子裝置，並估計伊朗可能在一到兩周內生產出足夠的武器級濃縮鈾，可以在幾個月內製造出某種粗糙的核武。

儘管如此，美國情報機構普遍認為，伊朗尚未決定製造核彈。

美國總統川普十七日在空軍一號上被問及此事，川普說，他不在乎加巴德說了什麼，「我認為他們非常接近擁有核彈」。

核武 伊朗 以色列

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