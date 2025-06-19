伊朗宣稱「極音速飛彈」 突破以色列防空系統

美國總統川普要求伊朗無條件投降，伊朗不為所動。伊朗官方媒體PressTV報導，伊朗革命衛隊宣布，在十八日凌晨展開的「真誠承諾行動三」第十一階段中，動用「法塔」極音速飛彈；「真誠承諾行動三」為伊朗對以色列發起反擊的作戰。

革命衛隊宣稱，該枚飛彈成功突破「被大肆宣傳」的以色列防空系統，向以色列政權及其西方支持者傳達強烈訊息，還將此次行動描述為「轉折點」，象徵以色列飛彈防禦系統「終結的開始」。

報導指出，儘管以色列實施嚴格媒體審查，但社群媒體上流傳的影片顯示，伊朗飛彈的密集攻勢突破以色列三層飛彈攔截系統，照亮了特拉維夫和海法夜空。

伊朗說，「法塔」（意為「開啟者」）是一款精確導引的兩級固體燃料飛彈，射程一千四百公里，終端速度可達十三至十五馬赫。軍事專家指出，該飛彈具備極高速度與可移動噴管，可在大氣層內外進行全方向機動，難以被現有反飛彈系統攔截。

在伊朗之前，只有俄羅斯、中國大陸和印度掌握了可投入實戰的極音速飛彈技術。ＢＢＣ指出，這似乎是「法塔」飛彈首次在當前戰爭中使用。

分析指出，伊朗過去十四個月已向以色列發射約七百枚中程彈道飛彈（ＭＲＢＭ），目前庫存數量估計剩餘約三百至一千三百枚。

ＣＮＮ指出，兩國這場衝突的結果，可能就取決於伊朗還有多少飛彈。

伊朗飛彈庫存過去幾天內遭以色列猛烈空襲。分析師指出，隨著以色列空中優勢幾乎未受挑戰，且伊朗對以色列的夜間攻擊近來似乎有所減弱，飛彈庫存耗損可能提高伊朗談判解決衝突的意願。