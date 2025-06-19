美若加入以色列對伊朗戰事 伊朗將攻擊中東美軍基地

審閱過情報的美國官員透露，伊朗正著手準備飛彈和其他軍備，一旦美國加入以色列對伊朗的戰事，將對中東美軍基地發動報復性攻擊。兩名伊朗官員也匿名證實，若美方出手，伊朗將優先鎖定駐伊拉克美軍，其次是位於其他阿拉伯國家、參與攻擊行動的美軍據點。

紐約時報報導，美方近期已調派卅六架加油機至歐洲，用於支援可能參與空襲伊朗核設施和協助保護美軍基地的戰機。

官員指出，若美軍協助攻擊伊朗福爾多地下核設施，恐引發一連串報復，葉門青年運動民兵幾乎肯定將恢復紅海襲船行動，伊拉克與敘利亞的親伊朗民兵也可能攻擊當地美軍基地；荷莫茲海峽可能被布雷封鎖，牽制美軍艦隊。

目前駐阿聯、約旦和沙烏地阿拉伯等地的逾四萬美軍已進入高度戒備，伊朗飛彈能直接威脅巴林、卡達和阿聯美軍。

伊朗外長阿拉奇發聲明強調，軍事攻擊無法迫使伊朗屈服。阿拉奇與歐洲外長通話表示，如果戰爭蔓延，以色列及其主要支持者將承擔責任。

二名知情官員告訴ＣＮＮ，川普對動用美國軍事資產打擊伊朗核設施的態度日益積極，對透過外交途徑化解伊朗與以色列衝突漸失耐心。不過，消息人士指出，只要伊朗做出重大讓步，川普仍對外交解決方案持開放態度。

知情人士表示，從上周末到十六日，川普政府內部的討論仍持續聚焦於外交解決方案，但川普目前已放棄派遣官員前往中東與伊朗會晤並試圖達成協議的想法。

另二位知情人士透露，軍方正為川普可能決定下令美國空軍協助，為在伊朗境內執行空襲任務的以色列戰機提供空中加油的情況預作準備。消息人士指出，這也是美方在過去幾天，向中東地區增派卅多架空中加油機的原因之一。

法國總統馬克宏十七日表態反對升高對伊朗軍事行動，因為可能導致伊朗及區域陷入混亂。馬克宏說：「我們不希望伊朗擁有核武，但最大的錯誤是透過軍事打擊來改變政權，因為那樣會造成混亂。我們的責任是盡快恢復談判。有人認為二○○三年在伊拉克的作為是好主意嗎？有人認為接下來十年在利比亞的作為是好主意嗎？沒有！」

美國總統川普呼籲伊朗無條件投降，大陸外交部昨表達深感擔憂和嚴重關切，並指目前已有七九一名大陸公民自伊朗轉移至安全地區，還有逾一千人正在轉移撤離途中。