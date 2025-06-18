川普稱伊朗想到白宮會談 伊朗駐聯合國代表團回應了

美國總統川普18日在白宮外受訪時，宣稱伊朗已和美方接觸，伊朗提議到白宮會談。伊朗駐紐約聯合國代表團在社群媒體「X」上回應，「沒有任何伊朗官員會在白宮門口卑躬屈膝」，還說「比他（指川普）謊言更卑劣的，是他怯懦地威脅要除掉伊朗最高領袖」。

英國廣播公司指出，伊朗這番話，是針對川普宣稱美國知道伊朗最高領袖哈米尼躲藏處，並稱「我們沒有要除掉他，至少現在不會」。

伊朗的貼文還強調，該國不會在「脅迫下」進行談判，將以威脅回應任何威脅，以對等行動回敬任何行動。