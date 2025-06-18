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憂事態失控…王毅通話埃及外長談中東局勢 呼籲以色列立即停火

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外長王毅18日就中東局勢，和埃及外長阿卜杜勒阿提通電話，呼籲以色列立即實現停火。圖／路透
大陸外長王毅18日就中東局勢，和埃及外長阿卜杜勒阿提通電話，呼籲以色列立即實現停火。圖／路透

面對伊朗以色列衝突進一步升級，中共中央政治局委員、大陸外交部王毅18日和埃及外長阿卜杜勒阿提通電話。通話中，王毅說，以色列無視國際法和國際規則的行徑，造成中東局勢驟然緊張，中方也對事態可能走向失控深感擔憂。「中方再次呼籲衝突當事方尤其是以色列以地區國家民眾的利益和福祉為重，立即實現停火，緩解緊張局勢，為重回對話談判創造條件」。

據大陸外交部，埃及外長阿卜杜勒阿提表示，當前地區局勢危急，國際社會高度擔憂中東地區陷入全面動蕩，直接危及地區各國安全。以色列對伊朗發起的襲擊明顯違反國際法，埃方對此予以譴責，期待伊朗核問題盡早回歸政治解決軌道。

王毅則說，以色列無視國際法和國際規則的行徑，造成中東局勢驟然緊張，中方也對事態可能走向失控深感擔憂。

王毅表示，中方再次呼籲衝突當事方尤其是以色列以地區國家民眾的利益和福祉為重，立即實現停火，緩解緊張局勢，為重回對話談判創造條件。

王毅提到，埃及日前牽頭和20個阿拉伯、伊斯蘭國家發表外長聯合聲明，共同呼籲停火止戰，重啟伊朗核問題談判，維護地區持久和平，這對推動局勢降溫非常及時、必要，中方對此完全支持。

王毅還指出，當前緊要關頭，國際社會特別是地區國家應進一步凝聚共識，採取更為一致的行動。中方願和埃方一道，在聯合國等多邊平台加強溝通協調，全力勸和促談，為爭取和平作出不懈努力。

今日稍早，大陸外交部發言人郭嘉昆也表示，「中方對當前形勢的發展深感擔憂，表示嚴重關切，反對任何違反聯合國憲章宗旨和原則、侵犯別國主權安全和領土完整的行為」。

郭嘉昆並公布，已有791名大陸公民自伊朗轉移至安全地區，還有一千多人正在轉移撤離的途中，中國大陸駐亞塞拜然、土庫曼等周邊國家使領館，派出工作組在邊境口岸協助大陸公民通關，同時為他們後續安置和中轉回國提供幫助。部分大陸公民已從以色列安全轉移。

另，繼大陸國家主席習近平17日在出席中國中亞峰會時表態，各方應該推動衝突盡快降溫，避免緊張事態進一步升級後，據大陸常駐聯合國代表團，陸駐聯代表傅聰於當地時間17日，在安理會敘利亞問題公開會上發言中，除敦促敘利亞臨時當局打擊恐怖勢力，也再次譴責以色列。

傅聰表示，中方對以色列襲擊伊朗，並導致軍事衝突驟然升級深感擔憂，譴責以色列侵犯伊朗的主權、安全和領土完整。

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