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防空飛彈快打完？以色列最多撐10至12天 專家點停火關鍵恐在這

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
從約旦河西岸的希布倫市可看見伊朗飛彈18日劃過天際攻擊以色列。新華社
從約旦河西岸的希布倫市可看見伊朗飛彈18日劃過天際攻擊以色列。新華社

華盛頓郵報報導，隨著庫存量逐漸耗竭，伊朗以色列的飛彈攻擊強度似正減弱；與此同時，以色列攔截飛彈的庫存也即將耗盡。雙方飛彈儲量還能撐多久，將影響這場衝突能持續多久。專家認為，在美國沒有介入下，以國還能撐10至12天。

據以國情報官員估計，伊朗約有2000枚飛彈；但13日凌晨伊朗飛彈庫存遭以國戰機攻擊，很大一部分飛彈毀損。以軍官員表示，伊朗自其庫存發射約400枚飛彈，而以軍空襲則摧毀120個飛彈發射器（約三分之一）。以國官員16日也宣布取得對德黑蘭空優，可進一步限制伊朗軍隊發射能力。報導指出，伊朗火力似已大幅下降，衝突爆發首日晚上還發射150多枚飛彈，17日下午僅發射10枚。

國際戰略研究所（IISS）研究員辛茲（Fabian Hinz）表示，由於飛彈數量有限，消耗的速度及無法即時補充，伊朗必須做出非常困難的計算。辛茲認為，即使是13日晚上發射的150枚飛彈，也比去年10月報復以國暗殺哈瑪斯與真主黨領導人而發射的200枚飛彈還來得少。

不過，以國分析人士警告，伊朗一半以上的武器庫仍完好，且還有數目不詳的飛彈可能藏匿在地下倉庫，仍不可小覷。此外，部署防禦系統對以國來說代價高昂，每晚飛彈防禦系統花掉以國約2.85億美元。

觀察家也說，兩國不太可能進入長期消耗戰，至少以目前強度來說不太可能。一名熟悉兩國情報評估的人士表示，在沒有美方介入下，若伊朗維持穩定的攻擊頻率，以國飛彈防禦系統還能再維持10至12天。最快本周稍晚，以國飛彈防禦系統就只能攔截一小部分飛彈，「他們需要選擇想要攔截的目標，系統已不堪負荷」。

「飛彈防禦倡導聯盟」（Missile Defense Advocacy Alliance）資深研究員殷巴（Tal Inbar）表示，2014年，以國在耗盡防空攔截彈藥前幾天尋求與哈瑪斯停火。攔截彈藥庫存量在以國是高度敏感話題，「可能成為此次停火的一個原因」。

殷巴說，以國面臨的另一個問題是依賴箭式飛彈系統因應伊朗攻擊，該系統每枚飛彈價值達300萬元；廉價且量產的鐵穹系統對付哈瑪斯的陽春火箭彈很有效，但對付以數倍音速穿越大氣層的伊朗重型飛彈，鐵穹效率就如同「用手槍射擊」一樣低。

詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心資深研究員拉姆森（Jim Lamson）說，由於以國瞄準生產設施，伊朗的飛彈能力將持續下降，「重建彈道飛彈部隊將面臨巨大挑戰」，而這取決於以國能否破壞、摧毀其飛彈生產設備。

核武 彈道飛彈 哈瑪斯 伊朗 以色列

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