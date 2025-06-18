俄羅斯會軍援伊朗？普亭自願擔任以伊調解人 學者：只能動動嘴皮

（德國之聲中文網）自以色列對伊朗核設施發動攻擊以來，俄羅斯總統普亭一直在與世界各國領導人就此衝突進行溝通。

克里姆林宮表示，上周五（6月13日）以色列發動攻擊後，普亭立即與伊朗總統裴澤斯基安和以色列總理內唐亞胡通話。

克里姆林宮在其網站發表聲明稱，普亭「對伊朗領導層和伊朗人民因的大量傷亡表示哀悼」，並「強調俄羅斯譴責以色列的行動，這些行動違反了《聯合國憲章》和國際法」。

第二天，普亭在與美國總統川普通話時，再次譴責以色列的軍事行動。川普是內唐亞胡的堅定支持者。

專家認為，儘管俄羅斯與伊朗的聯盟日益緊密，但克里姆林宮不太可能向這個戰略夥伴提供軍事援助。

莫斯科與德黑蘭的黃金交易

考慮到俄羅斯與伊朗之間的經濟聯繫，普亭譴責以色列攻擊伊斯蘭共和國並不令人意外。

伊朗長期以來一直是俄羅斯的重要夥伴，特別是西方民主國家對這兩個國家都實施了嚴厲制裁之後。伊朗最近還加入了金磚國家集團（BRICS），這是俄羅斯參與創建的一個非西方新興經濟體組織。

自俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭後，兩國關係更加緊密。西方盟友指責伊朗向俄羅斯提供了軍用無人機，這些無人機後來也被用來攻擊烏克蘭的民用基礎設施。據媒體報導，莫斯科可能用至少1.8噸金條（價值約1.04億美元）支付了這些無人機的費用。這些金條支付給了伊朗公司Sahara Thunder。伊朗也可能要求俄羅斯協助其核計劃。

分析人士認為，莫斯科不願失去這樣一個可靠的夥伴。

位於埃及開羅的中東問題分析師蘇萊曼諾夫（Ruslan Suleymanov）告訴德國之聲：「克里姆林宮正遵循《古蘭經》中的一句古老原則：可以作戰，但不要過界。」換句話說，擁有中東利益和影響力的莫斯科，更希望避免讓該地區陷入不可控的混亂。

俄羅斯向伊朗提供軍援的可能性不大

以色列開始對伊朗發動攻擊後，伊朗議會批准了與俄羅斯的《全面戰略夥伴關係條約》。該協議由兩國總統於今年1月簽署，並在兩個月前獲得俄羅斯議會通過。

儘管該協議名稱野心勃勃，但內容裡並沒有互相防禦的條款。該協議並不要求任何一方在對方遭受攻擊時提供軍事援助。雙方只是承諾不會協助彼此的敵人。

離開俄羅斯、目前居住在以色列的中東問題分析師別連卡婭（Marianna Belenkaya）認為，莫斯科非常不可能向伊朗提供任何直接的軍事支持，至少不會以官方名義或者公開這樣做。

別連卡婭認為：「俄羅斯沒有必要這樣做，特別是在它試圖恢復或改善與華盛頓的關係之際，儘管不能完全排除私下的介入。」

另外的原因，是俄羅斯擔心疏遠阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯，這兩個國家對莫斯科日益重要，並且不希望看到伊朗實力增強。

除了戰略關係的考慮之外，俄羅斯不能直接援助伊朗還有更簡單的原因：由於深陷烏克蘭戰爭，它沒有這個能力。

十年前，克里姆林宮曾出兵敘利亞，支持巴沙爾．阿塞德政權。去年12月，這個政權徹底垮台。

俄羅斯作為伊朗局勢的調解者

別連卡婭表示，普亭最近公開提出在伊朗和其他國家之間擔任調解人的提議是真誠的。她指出，普亭據稱去年就曾建議伊朗最高領袖哈米尼重返談判桌。

川普在最近接受美國廣播公司（ABC News）採訪時表示，他願意讓俄羅斯在以色列與伊朗衝突中發揮調解作用。

別連卡婭認為，俄羅斯作為調解者，「可能無法像美國那樣對伊朗施加壓力，但可以成為溝通渠道。」

在四月美國與伊朗的間接談判中，俄羅斯確實被認為將在和伊朗達成核協議方面發揮重要作用。《衛報》報導，莫斯科當時被視為可能接收伊朗高濃縮鈾庫存的地點，俄羅斯也可能在發生違反協議時擔任中立仲裁者。根據該提議，如果美國違反協議，俄羅斯將把伊朗的高濃縮鈾運回伊朗。

如果這種協議得以達成，德國、法國和英國將失去2015年伊朗核協議中的擔保者角色。川普在2018年已讓美國退出該協議。

普亭趁機對烏克蘭發起新的攻勢

與此同時，專家認為，克里姆林宮很可能樂見西方因中東局勢升級而被分散注意力。周二（6月17日），俄羅斯對基輔發動了近幾個月來最致命的一次攻擊，造成14人死亡，數十人受傷。

七國集團領導人在加拿大舉行的峰會上主要精力用於解決中東局勢升級問題。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）此前表示，該議題將在會議上「佔據非常重要的位置」。

另外，川普與烏克蘭總統澤倫斯基原定於6月17日舉行的會晤，因川普提前離開七國集團峰會而被取消。

中東問題分析師蘇萊曼諾夫指出，讓美國和歐洲領導人被烏克蘭局勢以外的事務分散注意力，符合克里姆林宮的利益。

蘇萊曼諾夫說：「在這樣的背景下，普亭可能會抓住機會發起新的攻勢，或者制造其他麻煩。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】