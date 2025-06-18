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美若干預以伊衝突會如何？可能用「碉堡剋星」摧毀地下核設施

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
以色列特拉維夫上空，以色列防空系統攔截了從伊朗發射的飛彈。
以色列特拉維夫上空，以色列防空系統攔截了從伊朗發射的飛彈。

威力強大的美國碉堡剋星炸彈是能摧毀位於地下深處伊朗核設施的唯一武器，一旦美國總統川普選擇在軍事上支持以色列，它將成為武器選項。

法新社報導，重達3萬磅（約1萬3607公斤）的GBU-57巨型鑽地彈（GBU-57 Massive OrdnancePenetrator）能穿透地下深達200英尺（61公尺）後才爆炸。儘管以色列宣告阻止伊朗發展核彈的目標，武器庫卻沒有這種炸彈。

●為何是這種炸彈？

以軍不到一週內就剿滅伊朗軍事指揮高層、毀損為數眾多地面設施，但卻引發更多疑問。

立場偏保守的華府智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）伊朗計畫主任塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）說道：「伊朗政權的飛彈庫存、發射器、軍事基地、生產設施、核科學家、軍事指揮管制已蒙受嚴重打擊。」

塔勒布魯指出：「但以色列對伊朗核計畫核心進行打擊的有效性如何，仍深受質疑。」

他表示，位在伊朗中部、地下約300英尺（約91公尺）深的福爾多（Fordo）核設施才是眾所矚目焦點。

美國陸軍退役中將、智庫蘭德公司（RandCorporation）國防研究員史瓦茲（Mark Schwartz）堅稱，只有美國才具備運用傳統武器摧毀這種設施的能力。他所說的「傳統能力」就是非核彈的GBU-57炸彈。

●GBU-57威力如何？

美國軍方表示，又稱巨型鑽地彈的GBU-57能夠穿透地下深達200英尺之後才爆炸，期間可穿過岩石和混凝土。這有別於通常在即將撞擊或撞擊時引爆酬載的飛彈或炸彈。

位於華府的政策研究機構戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）飛彈防禦研究員達格林（Masao Dahlgren）指出，為了摧毀那些深埋地下的目標，這些武器需要採用相當厚的硬化鋼外殼，使其能打穿岩層。

達格林提到，6.6公尺長的GBU-57巨型鑽地彈使用特製引信，因為「炸藥必須不會在巨大衝擊和壓力之下立刻爆炸」。

這款炸彈於2000年代初期開始設計，2009年美軍向波音公司（Boeing）訂購20枚。

●GBU-57如何部署？

美軍B-2匿蹤轟炸機是唯一具有搭載GBU-57能力的飛機。法新社分析美國星球實驗室公司（PlanetLabs）提供的影像，部分B-2轟炸機曾於5月初部署印度洋狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）上的美英聯合軍事基地，不過到6月中旬已不再部署。

具長程飛行能力的B-2能從美國一路飛到中東地區進行轟炸。達格林指出，這麼做早有前例可循。

每架B-2可以搭載2枚GBU-57。蘭德公司研究員史瓦茲表示，打擊伊朗核設施的任務可能需要多架B-2進行。

他還說，以色列在伊朗建立的空中優勢，降低了B-2可能面臨的風險。

●可能後果為何？

捍衛民主基金會的塔勒布魯表示，一旦進行如此干預，將「給美國帶來許多政治包袱」。但他同時強調，碉堡剋星炸彈並非因應伊朗核計畫的唯一辦法。

他指出，在不用GBU-57，又沒有外交解決之道的情況，以色列可能攻擊進入福爾多等地下核設施的管道，「試圖打擊入口、盡其所能予以摧毀、切斷供電」，並採取他們已經對納坦茲（Natanz）核設施所做的其他措施。

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