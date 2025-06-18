德總理稱伊朗核計劃基本已結束 「以色列在替我們做髒活」

（德國之聲中文網）「以色列正在替我們所有人干髒活。我們也是伊朗政權的受害者。這個伊朗政權讓全世界生靈塗炭，無論是通過襲擊、謀殺，還是真主黨、哈馬斯。如果沒有德黑蘭政權，根本不會發生2023年10月7日哈馬斯對以色列的襲擊」，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）6月17日在加拿大G7峰會場邊接受德國二台（ZDF）採訪談到以伊戰事時這樣說。

他還補充道：「我對以色列軍隊、以色列領導層有勇氣這樣做表示最大敬意。不然的話，我們可能還要在未來數月、數年裡繼續眼睜睜地看著這個政權進行恐怖主義行徑，而且可能還手握核武器。」

以色列的安全是德國的「國家理性」

在數十年的敵對和代理人衝突後，伊朗、以色列這兩個宿敵重新直接激烈交火。國際原子能機構此前宣布伊朗違反了《不擴散核武器條約》。隨後的6月13日，以色列對伊朗發動軍事攻擊。以色列表示，目標是阻止伊朗發展核武器，消除其彈道導彈能力。以色列認為，伊朗核計劃構成了對以色列的生存威脅。

德國政府曾多次表態，伊朗「絕不能擁有核武器」。

對於德國而言，保護以色列的安全是德國的「國家理性」（Staatsräson），德國對以色列負有歷史責任。

在德國，歷史沒有成為過眼雲煙。納粹德國對猶太人等群體的種族滅絕歷史對當今的德國有著深遠的影響，左右著德國的政策制定，塑造著德國的世界觀。因此，德國領導人一直強調，以色列的安全和存在是德國的「國家理性」。

與此同時，這並不意味著德國在所有問題上無條件地支持以色列，也不意味著德國領導人不會公開批評以色列。在不久前的5月底，梅爾茨就曾表示，他認為以色列在加薩的軍事行動越過了一條紅線，違反了人道主義國際法，加重加薩平民的苦難。這是他對以色列加薩軍事行動明確而尖銳的批評。

「伊朗核計劃肯定不會繼續下去了」

梅爾茨在ZDF的採訪中談到以伊戰事時表示，未來的發展「取決於伊朗的情況」。他說，「如果伊朗政權願意重返談判桌，就無需進一步軍事干預。但如果他們不願意，那麼徹底摧毀伊朗核武器計劃或許就會被提上日程」。

這位德國總理稱，以色列軍隊恐怕無法獨立完成這一目標，「因為他們缺乏必要的武器，而美國擁有這些武器」。

與此同時，梅爾茨也說「我認為，伊朗核計劃基本已經結束，至少肯定不會再繼續下去了」，至於最後一個鈾濃縮設施將如何處置還有待觀察，可能要過幾天或幾周才能明朗。

G7對中方的批評「不是陰謀」

除了談到伊朗和以色列，德國總理梅爾茨也在周二ZDF的採訪中談及歐洲與美國的關稅爭端、貿易、烏克蘭戰爭、可能的對俄制裁等話題。他也在採訪中兩次談及中國。

梅爾茨表示，他認為只有對俄羅斯在經濟上進行脅迫，才能結束俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。「世界上只有兩個國家有能力施加這種脅迫，一個是中國，一個是美國。而中國不會這樣做，因此應由美國來做。我們也鼓勵美國總統這樣做。」

在G7峰會召開前，中國方面提出警告，敦促七國集團「停止動輒操弄涉華議題」。在被問及這一話題時，梅爾茨對ZDF說，G7對中方的批評「不是陰謀」，「但中國產能過剩、補貼高企的問題沖擊了其他國家的競爭，進而建立實際上的壟斷地位並提高價格。我們正在密切關注此事，希望共同採取行動」。

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