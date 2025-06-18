川普要對伊朗動武？美國會被拖下水嗎？以伊繼續空襲交火

（德國之聲中文網）隨著伊朗與以色列衝突持續升級，以軍周三凌晨再度猛烈空襲德黑蘭，清晨時爆炸響徹市區上空。以色列國防軍表示，在最新一輪空襲中，50多架戰機襲擊了位於德黑蘭的一處離心機生產基地以及多家武器工廠。

總部位於華盛頓的人權組織「人權活動者」稱，以色列空襲迄今已造成伊朗全國至少585人死亡、1326人受傷，包括239名平民和126名安全部隊成員。伊朗官方至今未定期通報傷亡，僅在周一報告224死、1277傷。

伊朗伊斯蘭革命衛隊則稱，在最新一輪夜間空襲中，伊朗向以色列發射了兩枚「法塔」高超音速導彈。

以色列打伊朗 美國會被拖下水嗎？

「我們現在還不會干掉他」

自美國總統川普周一提前離開G7峰會，從加拿大返回華盛頓後，媒體紛紛推測，美國有可能直接介入以伊衝突，攻擊伊朗。美國國家安全委員會周二在白宮開會，據報道，有跡象顯示，川普逐漸傾向於對伊朗發動攻擊。

美國已向中東部署了更多的戰鬥機和軍艦。德廣聯報道指出，如果目標是摧毀伊朗的核武設施，例如位於佛爾多（Fordo）的地下核設施，以色列必須借助美國的可穿透掩體的重型「鑽地彈」。

周二，川普在其社交媒體平台Truth Social上寫道，美國知道伊朗最高領袖哈米尼的確切位置。「他很容易被擊中，但現在那裡很安全，」川普寫道：「我們不會把他干掉，至少現在不會。」

美聯社分析的衛星圖像顯示，隨著以色列和伊朗之間的空襲持續，美國海軍第五艦隊駐巴林總部附近已不再停泊任何艦艇。周二拍攝的這些圖像顯示，巴林主碼頭上沒有任何艦艇停靠。

分析認為美國或出於安全考慮將艦隊部署分散，因伊朗此前曾威脅將攻擊美方目標。與此同時，當地媒體報道稱，巴林周二進行了一次空襲警報測試。

多國撤僑

周三，首架載有滯留國外的以色列人的飛機降落在特拉維夫本．古裡安機場。以色列交通部長米裡．雷格夫（Miri Regev）表示，因以色列空域關閉，目前有10萬至15萬名以色列人滯留在國外。首批撤僑航班來自塞浦路斯，以色列航空公司（El Al）表示，接下來還將從雅典、羅馬和巴黎等地組織回國航班。交通部稱，以色列所有商用飛機都已移往國外，以防止飛機在空戰中受損。

德國也已開始組織在伊朗和以色列的僑民撤離。德國外交部稱，第二架包機本周四將從約旦起飛。周三已有180名德國人在阿曼搭機返回德國。根據外交部的登記名單，目前在以色列的德國人有四千多人，在伊朗有一千多人。

中國大陸已敦促本國公民盡快撤離交戰地區。中國大陸外交部發言人郭嘉昆周三介紹，在外交部和駐伊朗使領館組織協調下，在鄰近國家協助支持下，已有791名中國大陸公民自伊朗轉移至安全地區，還有1000餘人正在轉移撤離的途中。同時部分中國大陸公民已從以色列安全轉移。中國大陸駐亞塞拜然、土庫曼等周邊國家使領館派出工作組在邊境口岸協助中國大陸公民通關。

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