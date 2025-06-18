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以伊開戰！川普要伊朗無條件投降 北京暗喻美國應緩和局勢

中央社／ 台北18日電
在伊朗新一輪飛彈攻擊中，以色列沿海城市內坦亞上空可見火箭痕跡。 法新社
在伊朗新一輪飛彈攻擊中，以色列沿海城市內坦亞上空可見火箭痕跡。 法新社

以伊開戰，美國總統川普呼籲伊朗無條件投降，中國今天則表達擔憂和嚴重關切，並稱「對以色列有特殊影響的國家」，應為緩和局勢、避免衝突擴大發揮積極和建設性作用。

北京環球網，有外媒下午在中國外交部例行記者會針對川普呼籲「伊朗向美國、以色列或其他國家無條件投降」一事提問，中國外交部發言人郭嘉昆做了上述回應，但未提到川普或美國。

郭嘉昆說，「中方對當前形勢的發展深感擔憂，表示嚴重關切，反對任何違反聯合國憲章宗旨和原則、侵犯別國主權安全和領土完整的行為」。

郭嘉昆表示，中東地區局勢進一步緊張升級，不符合任何一方的利益，「對以色列有特殊影響的國家，尤應秉持客觀公正立場，負起應有責任，為緩和局勢、避免衝突擴大發揮積極和建設性的作用」。

此外，郭嘉昆回答媒體時到提到，截至目前，在相關鄰近國家積極協助支持下，已有791名中國公民自伊朗轉移至安全地區，還有千餘人正在轉移撤離途中。

外電報導，川普17日表示，美國「暫時」不會殺死伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），但警告哈米尼勿再發動進一步攻擊，隨後並發文，似乎要求德黑蘭無條件投降。

聯合國 美國 川普 外交部 北京 伊朗 以色列 中東

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