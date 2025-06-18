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以伊戰火升溫…伊朗官媒釋出「17秒手摸核彈」影片 警告以色列

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
伊朗首都德黑蘭17日遭空襲冒出黑煙。路透
伊朗首都德黑蘭17日遭空襲冒出黑煙。路透

美國「新聞周刊」18日報導，伊朗國營媒體伊朗通訊社（IRNA）在社群媒體「X」上用阿拉伯語發布一段影片，影片中一隻手撫摸著一枚似乎是核彈的物品，旁白還寫著「也許」（Maybe）。目前該影片瀏覽次數已破589.4萬次。

根據「X」的自我介紹，IRNA稱其為「伊朗在阿拉伯世界的聲音」，並獲得該國官方的許可。影片在激昂的旋律下，出現一枚帶有核符號的小型炸彈物品，還有一隻手輕撫著它。

報導指出，就在伊朗國營媒體發布這段影片之際，以色列以阻止伊朗研發核武為由，持續打擊該國軍事與核設施。伊朗則動用無人機與飛彈反擊，並否認研發核武，稱其核研究僅用於民用用途。目前也沒有證據證明伊朗擁有核武，不過社群媒體上的這段影片卻帶著警告的意味。

核武 伊朗 以色列

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