要強硬表態？傳川普對以伊感到不耐 消息人士：傾向動用美軍力量

兩名知情官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國總統川普逐漸傾向動用美國軍事力量打擊伊朗核設施，並對藉由外交途徑來結束德黑蘭與以色列不斷升級衝突的想法感到不耐。

新的強硬姿態雖凸顯川普想法上的重大轉變，但消息人士表示，川普仍對透過外交途徑解決抱持開放態度，前提是伊朗必須做出重大讓步。

根據熟悉相關討論的消息人士，川普政府官員近日的討論集中在設法找到外交解決途徑。

但川普今天稍早表示，他對於透過外交途徑的耐心正在消磨殆盡。他從加拿大七大工業國集團（G7）峰會提前返國時，在總統專機空軍一號（Air ForceOne）上對媒體說，「我不太想與伊朗談判」。他還說，他對伊朗的目標是「結束，真正的結束，而不是停火」，或是「徹底放棄」。

之後，他又在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）變本加厲呼籲伊朗「無條件投降」，並聲稱美國知道伊朗最高領袖的下落，儘管「目前」還不致置他於死地。

官員表示，川普現在已放棄派遣高級官員前往中東雙方商定的地點與伊朗代表會面，以及試圖達成協議的想法。

兩位知情人士告訴CNN，軍方官員正在為川普可能下令美國空軍協助替正在伊朗上空執行打擊任務的以色列戰機加油的可能性做準備。消息人士稱，這也是過去幾天美國向該地區增派30多架空中加油機的原因之一。

消息人士稱，替以色列戰機加油將是美國軍事介入中規模較小的部分。然而，一名消息人士稱，更廣泛地說，調動這些加油機是為了讓川普和美國中央司令部（US Central Command）在事態升級時有「選項」。消息人士還說，其中包括中央司令部向川普提出美以聯合打擊伊朗核設施的「選項」。

川普昨天突然提前從G7峰會返回華府後，副總統范斯（JD Vance）今天發出迄今最明確的信號之一，表明川普正在考慮採取攻擊行動以摧毀伊朗核設施。

范斯在社群媒體X上發文稱，總統「可能決定他有必要採取進一步行動來終止伊朗的鈾濃縮活動。最終決定權在總統手中」。

川普今天在白宮戰情室與國家安全團隊成員會面。以色列一直敦促川普擴大參與摧毀伊朗核設施的行動，以色列高級官員表示，這項行動有賴美國的武器和飛機。

一位以色列知情人士說，以國內部對於美國將加入針對伊朗的軍事行動更為樂觀。但這名知情人士表示，以色列方面迄今尚未收到川普政府的正式決定。