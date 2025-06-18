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以色列、伊朗衝突升溫 陸外交部：近800名大陸公民撤離伊朗

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
隨著以色列與伊朗衝突持續升溫，大陸外交部18日發布，已有791名大陸公民自伊朗轉移至安全地區。圖為以色列16日襲擊伊朗國家廣播公司（IRIB）大樓後，濃煙在德黑蘭升起。路透
隨著以色列與伊朗衝突持續升溫，大陸外交部18日發布，已有791名大陸公民自伊朗轉移至安全地區。圖為以色列16日襲擊伊朗國家廣播公司（IRIB）大樓後，濃煙在德黑蘭升起。路透

隨著以色列伊朗衝突持續升溫，大陸外交部18日發布，已有791名大陸公民自伊朗轉移至安全地區，還有逾1,000人正在轉移撤離途中。

大陸外交部發言人郭嘉昆18日表示，截至目前，在外交部和駐伊朗使領館組織協調下，在相關鄰近國家積極協助支持下，已有791名大陸公民自伊朗轉移至安全地區，還有1千多人正在轉移撤離的途中。

他提到，大陸駐亞塞拜然、土庫曼等周邊國家使領館，派出工作組在邊境口岸協助大陸公民通關，同時為他們後續安置和中轉回國提供幫助。部分大陸公民已從以色列安全轉移。

郭嘉昆表示，大陸對相關國家給予的大力支持和協助表示感謝，大陸外交部及有關使領館將繼續全力協助大陸公民轉移撤離。

以色列13日凌晨對伊朗發動大規模空襲，攻擊伊朗核設施後，德黑蘭隨後對以色列發動報復襲擊，雙方衝突持續升級，至今未有緩解跡象。

伊朗 以色列

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